Как на самолете: Укрзализныця хочет страховать пассажиров во время поездок

В Укрзализныце размышляют над тем, чтобы внедрить страхование пассажиров во время поездок. Система должна действовать по примеру авиаперевозок и покрывать риски вреда для здоровья и на случай задержек поездов.

Как УЗ хочет ввести страхование?

Об этом во время брифинга рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания готова работать со страховыми компаниями, чтобы разработать варианты страховки на случай возможных задержек поездов.

Мы в целом открыты, проработаем с рынком. Единственное что, обычно из любого страхового случая есть исключения, когда происходит форс-мажор,

– отметил Перцовский.

Он добавил, что сейчас вопрос заключается в том, готовы ли сами страховщики покрывать такие риски.

Коснулся глава УЗ и цен на железнодорожные билеты. Перцовский заверил, что до конца войны тарифы на пассажирские перевозки будут оставаться доступными для украинцев.

Какие правила безопасности действуют на Укрзализныце?

Недавно, напомним, УЗ ужесточила правила безопасности во время поездок. Поскольку постоянные атаки врага на железнодорожную инфраструктуру Украины не прекращаются, в некоторых случаях возникает необходимость эвакуации людей из поезда для их же безопасности, объяснили в Укрзализныце.

Новые правила безопасности предусматривают:

Получив сигнал от проводника о повышенной опасности, пассажиры должны немедленно подготовиться к возможной эвакуации. Им советуют одеться, взять в руки документы и телефон, однако оставаться на своем месте и ждать дальнейших указаний. После остановки поезда, если проводник дал сигнал эвакуироваться, нужно быстро и без паники покинуть вагон через ближайший выход. При этом важно не брать с собой чемоданы и крупногабаритные вещи, чтобы не создавать давку. После эвакуации пассажирам необходимо быстро отойти на безопасное расстояние или пройти к укрытию. Важно не скапливаться возле поезда, который может стать потенциальной мишенью врага. Людям советуют рассредоточиться, но держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете. После того, как проводник подаст сигнал о завершении опасности, можно вернуться в вагоны. Сигнал может быть голосом, через мегафон или свистком.

Заметьте! В УЗ отмечают, что сегодня железная дорога остается одним из самых опасных видов транспорта. Однако количество российских атак в последнее время растет.

