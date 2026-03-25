Як УЗ хоче запровадити страхування?

Про це під час брифінгу розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія готова працювати зі страховими компаніями, щоб розробити варіанти страховки на випадок можливих затримок потягів.

Ми в цілому відкриті, пропрацюємо з ринком. Єдине що, зазвичай з будь-якого страхового випадку є виключення, коли стається форс-мажор,

– зазначив Перцовський.

Він додав, що наразі питання полягає у тому, чи готові самі страховики покривати такі ризики.

Торкнувся очільник УЗ і цін на залізничні квитки. Перцовський запевнив, що до кінця війни тарифи на пасажирські перевезення будуть залишатися доступними для українців.

Які правила безпеки діють на Укрзалізниці?

Нещодавно, нагадаємо, УЗ посилила правила безпеки під час поїздок. Оскільки постійні атаки ворога на залізничну інфраструктуру України не припиняються, в деяких випадках виникає необхідність евакуації людей з потяга задля їхньої ж безпеки, пояснили в Укрзалізниці.

Нові правила безпеки передбачають:

Отримавши сигнал від провідника про підвищену небезпеку, пасажири мають негайно підготуватися до можливої евакуації. Їм радять вдягнутися, взяти в руки документи та телефон, однак залишатися на своєму місці і чекати подальших вказівок. Після зупинки поїзда, якщо провідник дав сигнал евакуюватися, потрібно швидко і без паніки залишити вагон через найближчий вихід. При цьому важливо не брати з собою валізи та великогабаритні речі, щоб не створювати тисняву. Після евакуації пасажирам необхідно швидко відійти на безпечну відстань або пройти до укриття. Важливо не скупчуватися біля потяга, який може стати потенційною мішенню ворога. Людям радять розосередитися, але тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті. Після того, як провідник подасть сигнал про завершення небезпеки, можна повернутися до вагонів. Сигнал може бути голосом, через мегафон або свистком.

Зауважте! В УЗ наголошують, що сьогодні залізниця залишається одним із найнебезпечніших видів транспорту. Однак кількість російських атак останнім часом зростає.

