Какой будет пенсия, если стаж составляет всего 15 лет?

Продолжительность страхового стажа напрямую влияет на размер будущей пенсии. Дело в том, что стаж определяет, когда человек сможет выйти на пенсию.

Какой будет пенсия, если страховой стаж составляет 15 лет

Подробнее об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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С 1 января 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет (как мужчинам, так и женщинам) необходимо иметь 33 года стажа.

Для того чтобы получать пенсию с 63 лет, необходимо иметь стаж в размере 23 лет и более.

Для выхода на пенсию в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

То есть 15 лет стажа – это минимальный порог, при достижении которого человек может получать именно пенсию, а не социальную помощь.

Более подробно можно рассчитать с помощью пенсионного калькулятора.

Например, если человек получал 20 тысяч гривен, то размер пенсии составит 3 287 гривен.

Фото: Пенсионный калькулятор. Расчет пенсии

Если зарплата выше, то увеличивается и размер пенсии. Например, заработная плата в размере 25 тысяч гривен позволит получить 4 108 гривен.

Фото: Пенсионный калькулятор. Расчет пенсии

То есть стаж в 15 лет ограничивает возможность выйти на пенсию раньше, чем после 65 лет. А размер пенсии напрямую зависит от размера зарплаты.

Что еще следует знать о пенсиях

Напомним, что даже 40 лет страхового стажа дают право выйти на пенсию не раньше 60 лет. Но размер пенсий по-прежнему остается неопределенным.

Самые высокие пенсионные выплаты (в среднем) в настоящее время получают жители Киева. Самые низкие же – у жителей Тернопольской области.