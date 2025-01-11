Страховой стаж в Украине: сколько следует заплатить для зачисления одного полного месяца

Для зачисления одного полного месяца для страхового стажа сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Это актуальная информация на 2025 год.

Сколько нужно оплатить страхового стажа для зачисления полного месяца

Так страховой взнос должен быть не менее 1 760 гривен, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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В фонде напомнили, что минимальный страховой взнос – это сумма, которая определяется расчетно, как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса (22%).

То есть, чтобы в страховой стаж был засчитан один полный месяц по договору о добровольном участии, должно быть уплачено не менее 1 760 грн (22% х 8 000 грн, где 8 000 грн – размер минимальной заработной платы),

– пишут в ПФУ.

Также в Пенсионном фонде отметили, что украинцам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме).

Обратите внимание! Так действие заключенных ранее договоров пролонгировано до 31 декабря 2025 года.