Пенсию могут назначить не всем: какие периоды на самом деле будут зачтены в страховой стаж
Страховой стаж – одно из главных условий для выхода на пенсию в Украине. В то же время далеко не все знают, что в него могут засчитываться не только годы официальной работы.
Чем страховой стаж отличается от трудового
Трудовой и страховой стаж – это разные понятия, сообщили в ПФУ.
Трудовой стаж – это период трудовой деятельности, который подтверждается записями в трудовой книжке или другими документами, в частности дипломом, военным билетом или свидетельством о рождении ребенка.
Если такой стаж был приобретен до 1 января 2004 года, его автоматически приравнивают к страховому. Если же необходимых записей нет, подтвердить стаж можно другими документами, выданными работодателем или архивными учреждениями.
Страховой стаж – это период, в течение которого за человека ежемесячно уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд в размере не менее минимального. При этом:
- с 1 января 2004 года стаж определяется по данным персонифицированного учета;
- за периоды до этой даты – на основании документов, подтверждающих право на его зачет.
Как зачисляется военная служба и входит ли в стаж обучение
Если человек проходил военную службу до 1 января 2004 года, этот период подтверждается военным билетом, справками из военкомата, воинской части, архивов или военно-медицинских учреждений.
После 2004 года стаж учитывается по данным персонифицированного учета. Если информации за отдельные годы нет, подтвердить стаж можно справками о прохождении службы и уплате страховых взносов.
Период обучения также может быть учтен, но правила зависят от времени. До 1 января 2004 года в стаж зачисляется только обучение на дневной форме. Для подтверждения необходимы диплом, свидетельство, удостоверение или архивная справка.
После этой даты обучение учитывается только при условии добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Как рассчитывается стаж ФЛП
Для физических лиц-предпринимателей правила также зависят от периода ведения бизнеса:
- До 2004 года стаж подтверждается справками Пенсионного фонда об уплате взносов. Если предприниматель работал по упрощенной системе, подтверждением могут служить свидетельство плательщика единого налога или специальный торговый патент.
- После 2004 года стаж засчитывается по данным персонифицированного учета в зависимости от сумм уплаченного ЕСВ.
В страховой стаж также включаются периоды работы ФЛП по упрощенной системе налогообложения и с применением фиксированного налога, если выполнены требования законодательства.
Также периоды работы осужденных до 2004 года подтверждаются справками органов внутренних дел и документами об уплате взносов. После 2004 года они могут быть зачтены по данным персонифицированного учета, если были уплачены страховые взносы в порядке добровольного страхования.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию
При определении пенсии учитывается именно количество официального стажа. То есть подтвержденного. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 33 года страхового стажа, в 63 года – 23 года, а в 65 лет – 15 лет.
В настоящее время в страховой стаж зачисляются периоды работы, за которые уплачена хотя бы минимальная сумма ЕСВ. Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть с 1 января 2026 года – от 8 647 гривен. Соответственно, в настоящее время минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 гривны.