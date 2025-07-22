Какие профессии будут требовать наибольший стаж для пенсии в будущем

В Украине требования к страховому стажу, который необходим для назначения пенсии, постоянно меняются. В будущем для многих профессий понадобится немалый размер стажа.

Какой размер стажа необходим для пенсии?

В 2025 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет украинцу необходимо иметь не менее 32 лет стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если страхового стажа мало, граждане имеют такие альтернативы:

выйти на пенсию в 63 года – при стаже от 22 до 32 лет;

выйти на отдых в 65 лет – при стаже от 15 до 22 лет.

Важно! Это общие требования для оформления пенсии по возрасту, они не учитывают индивидуальные особенности назначения выплат.

Какие профессии будут требовать большего стажа в будущем?

В будущем требования к минимальному страховому стажу будут расти. Ежегодно размер необходимого стажа будет увеличиваться на 12 месяцев.

В частности, для пенсии по возрасту в 60 лет будет необходимо:

в 2026 году – минимум 33 года стажа;

в 2027 году – 34 года стажа;

в 2027 году – 35 лет стажа.

В других возрастных категориях будет наблюдаться аналогичное повышение: в 2028 году для 63 лет требование к стажу составит от 25 до 35 лет, для 65 лет – от 15 до 25 лет.

Впрочем в Украине есть ряд профессий, которые позволяют выйти на заслуженный отдых досрочно и требуют меньше стажа. За выслугу лет могут оформить пенсию:

военнослужащие;

педагоги;

правоохранители;

спасатели;

авиаторы;

спортсмены;

медицинские работники;

шахтеры и работники тяжелой промышленности.

Стоит знать! Все другие профессии, которые не приводят к потере профессиональной работоспособности или пригодности, будут требовать в будущем наибольшего стажа для получения пенсии в 60 лет.