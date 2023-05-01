Почему украинцы могут не получить права на пенсию

Некоторые украинцы могут остаться без пенсии в преклонном возрасте. Однако для них предусмотрена специальная социальная помощь.

Кто может остаться без пенсии

Право на назначение пенсий по возрасту имеют лица, достигшие соответствующего возраста – 60, 63 или 65 лет. Размер выплат зависит от приобретенного страхового стажа.

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Напомним! Условия выхода на пенсию в зависимости от продолжительности страхового стажа определяются Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Право на назначение пенсий по возрасту в 2023 году имеют:

по достижении возраста 60 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет ;

; по достижении возраста 63 лет при наличии страхового стажа от 20 до 30 лет ;

; по достижении возраста 65 лет при наличии страхового стажа от 15 до 20 лет.

Лица, достигшие 65 лет, но не имеющие соответствующего стажа – не имеют права на пенсию. Для них и лиц с инвалидностью предусмотрена социальная помощь.

Какая сумма социальной помощи

Условиями для назначения государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью, является наличие возраста 65 лет и малообеспеченность.

Напомним! Этот процесс регулирует Закон "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Следовательно, лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим соответствующего стажа, предусмотрена помощь в размере 30% от прожиточного минимума. 2 093 гривен.

1 марта Пенсионный фонд Украины проиндексировал пенсии по возрасту для 10 миллионов украинцев. Они получили от 100 до 1500 гривен надбавки.

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