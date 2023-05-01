Почему украинцы могут не получить права на пенсию
Источник:Министерство социальной политики Украины
Некоторые украинцы могут остаться без пенсии в преклонном возрасте. Однако для них предусмотрена специальная социальная помощь.
Кто может остаться без пенсии
Право на назначение пенсий по возрасту имеют лица, достигшие соответствующего возраста – 60, 63 или 65 лет. Размер выплат зависит от приобретенного страхового стажа.
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Право на назначение пенсий по возрасту в 2023 году имеют:
- по достижении возраста 60 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет ;
- по достижении возраста 63 лет при наличии страхового стажа от 20 до 30 лет ;
- по достижении возраста 65 лет при наличии страхового стажа от 15 до 20 лет.
Лица, достигшие 65 лет, но не имеющие соответствующего стажа – не имеют права на пенсию. Для них и лиц с инвалидностью предусмотрена социальная помощь.
Какая сумма социальной помощи
Условиями для назначения государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью, является наличие возраста 65 лет и малообеспеченность.
Следовательно, лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим соответствующего стажа, предусмотрена помощь в размере 30% от прожиточного минимума. 2 093 гривен.
Как купить стаж, которого не хватает
- Если вам не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, вы можете купить его, уплатив взносы для ПФУ.
- Для этого нужно: зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ, выбрать опцию "Договор на добровольное участие", заполнить форму и уплатить добровольный взнос.
- Для того, чтобы купить страховой стаж за один месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса – 1 474 гривен.