Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию в 2024 году

Согласно последним изменениям в украинском пенсионном законодательстве требования к страховому стажу для выхода на пенсию увеличиваются ежегодно. В 2024 году необходимый стаж для получения пенсии вырастет по сравнению с 2023 годом.

Какой стаж нужен

В Украине минимально необходимый стаж для ухода на пенсию составляет 15 лет. Если человек не отвечает требованиям стажа, он может выйти на пенсию только по достижении 65 лет.

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Для получения пенсии в 2024 году необходимо иметь:

31 год страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет;

21 год страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 63 лет;

15 лет страхового стажа для ухода на пенсию в возрасте 65 лет.

Что делать, если не хватает стажа

! Эти изменения связаны с пенсионной реформой, которая стартовала в 2017 году, когда требования к страховому стажу начали ежегодно увеличиваться на 12 месяцев. Следовательно, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 35 лет страхового стажа.

Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут его докупить. Для добавления стажа можно использовать систему добровольного пенсионного страхования, внося страховые взносы за себя или других лиц.

Для этого следует зарегистрироваться в Государственном реестре и отсутствии пенсионного статуса у этих лиц. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты. Чтобы докупить стаж, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

! Страховой стаж в Украине определяется как время, в течение которого лицо или его работодатель внесли страховые платежи. Чтобы повысить свой страховой стаж, можно внести добровольные взносы в Пенсионный фонд Украины. Минимальная сумма такого взноса равняется 22% от минимальной заработной платы.

Для "докупки" стажа необходимо оформить соответствующий договор с Пенсионным фондом, который можно заключить онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Договор может быть подписан с помощью квалифицированной электронной подписи, Действие. Подписи или используя систему GOV.ID.

Расчет страхового стажа:

Страховой взнос ЕСВ нужно умножить на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев.

За один год пенсии коэффициент – 2, за два года – 1,8, за три – 1,6 и т.д.

Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии (при покупке страхового стажа) составляет 2860 гривен с 1 января и 2948 гривен с 1 октября.

Если добавить, то за год сумма составит 34320 или 35376 гривен соответственно.

Соответственно, если вы захотите приобрести 3 года стажа, то это обойдется в 100 тысяч гривен.

Что будет с пенсиями в феврале

В феврале 2024 г. состоится перерасчет пенсий, который приведет к изменению размеров выплат.

! С 1 февраля минимальный размер пенсии составит 2361 гривну, а максимальный – 23610 гривен. Во второй половине месяца также станет известен конкретный процент индексации пенсий, который запланирован на 1 марта 2024 года. По прогнозам Минсоцполитики, индексация может составить около 13%.

В 2024 году планируется дальнейший рост пенсий. В частности, повышение выплат ожидается в январе и июле для чернобыльцев и лиц, получающих минимальную пенсию в возрасте 65 лет с полным страховым стажем (30 – 35 лет в зависимости от пола). Сначала в январе минимальный размер пенсии для этой категории лиц возрастет до 2840 гривен, а в июле – до 3200 гривен.

! Еще одно важное повышение ожидается в марте при индексации пенсий. Предполагается, что после индексации средний размер пенсии в Украине может увеличиться до 6 тысяч гривен.