Если не заработали, то можно купить: как увеличить свой страховой стаж

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, нужно достичь минимум 60 лет и приобрести 30 лет страхового стажа. Однако ежегодно этот показатель растет, так что в 2028 году украинцам нужно будет наработать 35 лет стажа.

Как купить страховой стаж

Учитывая постоянный рост требований к страховому стажу для выхода на пенсию, некоторые украинцы могут не успеть выйти на законный отдых в 60 лет. Однако недостающий стаж можно купить в ПФУ.

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Как купить страховой стаж:

нужно зайти на сайт ПФУ ;

выбрать опцию "Договор на добровольное участие";

заполнить форму и оплатить денежные средства.

Стаж можно купить не только себе, но и третьим лицам.

Размер и частоту уплаты взноса каждый определяет самостоятельно. Один полный месяц стажа стоит не менее размера минимального страхового взноса – 1 474 гривны.

Требования к стажу в 2023 году

В 2023 году требования к необходимому страховому стажу для входа на пенсию таковы:

чтобы выйти в 60 лет – нужно 30 лет стажа;

в 63 года – более 20 лет;

в 65 лет – от 15 до 20 лет.

Те, кто не наработает 15 лет стажа до 65-летнего возраста, будут получать от государства социальную помощь, то есть минимальную пенсию.

Как будут изменяться требования для выхода на пенсию в 63 года: