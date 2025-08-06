Отдельные виды дополнительного отпуска могут влиять на стаж. Это касается людей отдельных профессий.

Кто может потерять часть стажа?

Работники имеют право на основной отпуск и дополнительный без сохранения заработной платы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Дополнительный отпуск могут предоставлять сотрудникам за работу с вредными и тяжелыми условиями труда. В страховой стаж этих работников засчитывается:

Время работы во вредных или тяжелых условиях, если работник находится в таких условиях не менее половины продолжительности рабочего дня;

Период прохождения ежегодного основного и дополнительного отпуска за работу во вредных и тяжелых условиях;

Время труда беременных женщин, которые на основании медицинского заключения переведены на более легкую работу без влияния неблагоприятных факторов.

Для определения права на дополнительный отпуск учитываются только те дни, когда работник фактически работал во вредных или тяжелых условиях не менее половины рабочего дня. Однако известно, что период дополнительного неоплачиваемого отпуска не входит в страховой стаж работы во вредных или тяжелых условиях.

Поэтому пребывание в неоплачиваемом отпуске может негативно повлиять на начисление стажа, который дает право на пенсию.

Пенсия для работников с вредными или тяжелыми условиями труда

Такие работники могут получать пенсию на льготных условиях. Это касается людей, которые заняты полный рабочий день на подземных работах или на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда после достижения 50 лет.

Стаж для получения льготной пенсии:

для мужчин: от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет на указанных работах;

для женщин: от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из которых не менее 7 лет 6 месяцев на таких работах.

Для женщин пенсионный возраст постепенно повышается с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения.