Как узнать свой страховой стаж в 2026 году

Количество страхового стажа это чрезвычайно важный показатель для пенсионеров. Он влияет на размер пенсионной выплаты. Также от него зависит время выхода на заслуженный отдых.

Где можно проверить количество имеющегося стажа?

Количество имеющегося стажа можно проверить различными методами, сообщает ПФУ.

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Например, для этого можно обратиться в отделение Пенсионного фонда. Также это реально сделать онлайн:

через веб-портал Пенсионного фонда;

приложение ПФУ;

Дию.

Также сделать запрос на такую информацию можно через банковские приложения. Например, Приват24.

Нужно понимать, что именно официальный страховой стаж влияет на размер пенсии. То есть, сейчас в это количество засчитываются периоды, за которые уплачен ЕСВ. Эти взносы должны быть не менее минимальных, по состоянию на 2026 год минимум – 1 902,34 гривны (22% от минимальной зарплаты, установленной сейчас).

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?