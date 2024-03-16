Три дополнительных года: некоторым пенсионерам повысят страховой стаж

В этом году, некоторые мужчины и женщины могут получить дополнительные 3 года к страховому стажу. Это связано с семейным положением.

Кому добавят стаж

В 2024 году для матерей или родителей, которые три года находились в декрете, добавят это время в страховой стаж. Важно чтобы лицо действительно не работало в течение декрета ни на одной работе.

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Однако, если период декрета не учли в стаж, нужно будет обратиться в ПФУ с документами.

Какие документы нужно подать

выписку из трудовой книжки, данные об отсутствии предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска);

свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти.

Начиная с 2004 года декрет засчитывают в стаж одному из родителей, только, если они получали государственную помощь в течение этих трех лет.

В случае декрета в течение 12 лет по уходу за ребенком, который пострадал от аварии на ЧАЭС, надо предоставить следующие документы: