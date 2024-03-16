Три дополнительных года: некоторым пенсионерам повысят страховой стаж
16 марта 2024, 16:24Читати новину українською
В этом году, некоторые мужчины и женщины могут получить дополнительные 3 года к страховому стажу. Это связано с семейным положением.
Кому добавят стаж
В 2024 году для матерей или родителей, которые три года находились в декрете, добавят это время в страховой стаж. Важно чтобы лицо действительно не работало в течение декрета ни на одной работе.
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Однако, если период декрета не учли в стаж, нужно будет обратиться в ПФУ с документами.Обратите внимание! Начиная с 2004 года декрет засчитывают в стаж одному из родителей, только, если они получали государственную помощь в течение этих трех лет.
Какие документы нужно подать
- выписку из трудовой книжки, данные об отсутствии предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска);
- свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти.
В случае декрета в течение 12 лет по уходу за ребенком, который пострадал от аварии на ЧАЭС, надо предоставить следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти;
- удостоверение ребенка, пострадавшего в результате ЧАЭС;
- подтверждение того, что один из родителей не работал до достижения ребенком 12-летнего возраста;
- заявление о том, что мать/отец не пользовались чернобыльской льготой по пункту 13 ст. 30 закона о соцзащите украинцев, пострадавших из-за ЧАЭС.