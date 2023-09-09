Отработанные годы в Польше: засчитают ли иностранный трудовой стаж в Украине

Из-за войны многие украинцы выехали в Польшу, где начали работать. Логичным стал вопрос о зачислении такого стажа для получения пенсии.

Зачисление трудового стажа из Польши

Еще с 2012 года стаж, приобретенный на территории Польши, учитывается в страховой стаж для определения права на получение пенсии в Украине. То есть, если человек работал и в Украине, и в соседней стране, его стаж унывает.

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Например, если человек 25 лет работал в Украине и 5 лет – в Польше, он имеет право на назначение пенсии по возрасту в Украине, поскольку в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет ему необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа,

– говорится в сообщении ПФУ.

Так происходит благодаря Соглашению между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении от 18.05.2012.

Также этот документ предусматривает, что каждая из стран рассчитывает размер выплат согласно нормам своего законодательства, учитывая стаж приобретенный на ее территории.

Будет ли учитываться стаж, приобретенный в других странах

Военная служба и страховой стаж приобрести за границей будут учитываться в Украине. Однако это касается только тех стран, соответствующий договор с которыми Украина ратифицировала.

Под такое обновленное законодательство подпадает около 2 миллионов человек.

Если же человек, начиная с 19 февраля 2014 года, работал в организациях, созданных на временно оккупированных территориях, или был частью войск агрессора – его деятельность на территории Украины считается не законной.