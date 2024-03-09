Чтобы пенсия была больше: можно ли докупить страховой стаж

Некоторые украинские пенсионеры желают увеличить свою пенсию. Это можно сделать также с помощью собственных добровольных страховых взносов за стаж.

Можно ли докупить стаж

Отныне появился простой инструмент на портале Пенсионного фонда, который в несколько шагов оформит страховые взносы. Об этом сообщила во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, передает 24 Канал.

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Необходимый стаж можно купить единовременно, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период, или же заключить договор не менее чем на год и платить взносы постепенно.

Что такое страховой стаж Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он, или его работодатель платил страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Как работает механизм

Для того чтобы платить взносы, нужно заключить договор с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или системы GOV.ID. При этом, каждый может определить сколько и с какой периодичностью может платить взносы в Пенсионный фонд.

К примеру, по договору вы за определенный месяц оплатили 2 тысячи гривен. Итак, для застрахованного человека месячный заработок, который будет учтен при исчислении пенсии, увеличится на более чем 9 000 гривен.

Кому может понадобиться механизм

! Как пояснили в Пенсионном фонде, каждые 100 гривен взноса увеличивают заработную плату, которую учитывают при назначении пенсии, почти на 455 гривен.

Такой механизм может понадобиться следующим категориям украинцев: