Записи в трудовой могут не учесть в стаж: Верховный Суд принял важное решение
- Верховный Суд Украины постановил, что записи в трудовой книжке относительно страхового стажа должны быть проверены, если есть сомнения в их достоверности, например, когда периоды работы не соответствуют "жизненному циклу" компании.
- В случае недостоверности записей в трудовой ПФУ и суды должны использовать другие доказательства, в частности проверку уплаты страховых взносов, для подтверждения стажа.
Для назначения пенсии одним из главных требований является наличие необходимого стажа. Однако запись в трудовой книжке не всегда гарантирует зачисление в стаж периода работы на предприятии или в компании.
Почему запись в трудовой могут не учесть?
К такому выводу пришел Верховный Суд Украины при рассмотрении дела №300/8132/23, передает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
При рассмотрении дела судьи решили, что записи в трудовой книжке должны пройти дополнительную проверку, если имеются обоснованные сомнения в их достоверности:
- когда периоды работы не соответствуют "жизненному циклу" компании;
- если отсутствуют данные об уплате страховых взносов и т. п.
Таким образом, по мнению суда, сама по себе запись в трудовые автоматически не гарантирует подтверждение стажа.
В чем заключалась суть дела?
Пенсионный спор возник между Пенсионным фондом и украинцем, который обратился за назначением пенсии по возрасту. Мужчина работал на предприятии "Мишель" с 1992 по 2003 год и хотел, чтобы ему учли этот период в стаж, необходимого для пенсионных выплат.
В январе 2023 года ему назначили пенсию, но уже в сентябре того же года ПФУ отменил свое решение, отказав мужчине в выплате. Фонд аргументировал отказ такими основаниями:
- отсутствием подтверждения стажа по данным персонифицированного учета;
- сомнениями относительно достоверности записи в трудовой, поскольку предприятие ликвидировали в 2002 году, а книжке увольнение датировалось 2004 годом;
- отсутствием на печати компании идентификационного кода.
Однако пенсионер подал в суд и указал, что трудовая книжка не является основным документом для подтверждения страхового стажа. К тому же он, мол, не отвечает за ошибки, которые мог сделать работодатель при ее оформлении.
Стоит знать! В первой и апелляционной инстанции суды поддержали пенсионера и признали решение ПФУ незаконным. Фонд обязали еще раз рассмотреть спорный стаж.
Какую позицию занял Верховный Суд?
Но Верховный Суд решил иначе, частично поддержав ПФУ. Он выделил основные акценты:
- Трудовая книжка остается основным, хотя и не единственным доказательством страхового стажа.
В случае сомнений относительно достоверности записей в ней, Пенсионный фонд и суды должны проверить эти данные с использованием других доказательств.
- Если период работы не соответствует "жизненному циклу" предприятия – это существенное обстоятельство.
Расхождения в деле пенсионера требуют дополнительного выяснения, поскольку сроки ликвидации предприятия и его увольнения с него не совпадают.
- Отсутствие кода ЕГРПОУ на печати может быть основанием для проверки достоверности записи в трудовой.
Само по себе оно не может быть главной причиной для отказа в стаже, однако в совокупности с другими обстоятельствами может говорить о возможных ошибках в оформлении документов
- Уплата страховых взносов имеет принципиальное значение для учета страхового стажа.
По закону, к пенсии учитывается страховой стаж при условии уплаты взносов в эти периоды работы. Подтвердить уплату этих взносов могут первичные бухгалтерские документы.
В итоге Суд отменил решение судов первой и апелляционной инстанций, а дело направил на новое рассмотрение. Во время него должны всесторонне проверить спорный стаж пенсионера.
Обратите внимание! У ПФУ настаивают, что основным документом, который подтверждает стаж работы человека, является трудовая книжка.
Что еще нужно знать о стаже?
Минимальный страховой стаж для получения пенсии по возрасту в Украине в 2026 году увеличился. Теперь для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, для 63 лет – не менее 23 лет, а пенсия в 65 лет будет доступна при наличии 15 лет стажа.
Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает постепенный рост требований к обязательному страховому стажу в течение следующих трех лет. До 2028 года стаж для получения пенсии будет увеличиваться ежегодно на один год.
В 2027 году для пенсии в 60 лет минимальный стаж составит 34 года, а для 63 лет – 24 года. В 2028 году условия станут еще строже: для 60-летних – 35 лет стажа, для 63-летних – 25 лет. При этом минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет останется неизменным и составит 15 лет.
Также украинцы будут иметь возможность докупить недостающий страховой стаж. С 1 января 2026 года стоимость зачисления страхового стажа растет. Минимальный страховой взнос для такого зачисления составит 1 902,34 гривны в месяц.