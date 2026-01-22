Обещает уже в третий раз: Россия уверяет, что почти готова запустить первую АЭС в дружественной стране

Российская компания "Росатом" заявила, что готовится ввести в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции "Аккую" в Турции. Правда, похожие обещания Россия давала уже несколько лет подряд.

Когда запустят АЭС в Турции?

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что сейчас на "Аккую" якобы проводят пусконаладочные работы и комплексную проверку всех систем, передает 24 Канал со ссылкой на российский Интерфакс.

По его словам, уже в ближайшее время стартует финальный этап подготовки к запуску блока – холодно-горячая обкатка.

По итогам прошлого года строительная готовность первого блока составила около 99%, объем пусконаладочных работ выполнен на 65%. Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска,

– отметил Лихачев.

Он добавил, что на этот год главная задача – провести все необходимые процедуры, которые будут контролировать турецкий и российский регуляторы.

Заметьте! Ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС в Турции надеются в течение 2026 года.

Что известно о строительстве АЭС?

Российская государственная корпорация возводит атомную электростанцию "Аккую" в провинции Мерсин. Это будет первая АЭС в Турции.

Она будет иметь в своем составе четыре энергоблока. Мощность каждого будет достигать 1 200 мегаватт, пишет МК-Турция.

Работы продолжаются еще с 2018 года:

Строительство АЭС в дружественной стране финансирует Россия.

Работами занимается дочерняя компания "Росатома" – АО "Аккую Нуклеар".

Общая стоимость проекта оценивается в более 20 миллиардов долларов.

К слову, "Росатом" и ранее обещал запустить первый энергоблок атомной электростанции Турции – сначала в 2023 году, затем в 2025. Теперь компания перенесла сроки на 2026 год.

Стоит знать! В то же время "Росатом" хочет продать 49% акций еще не построенной станции "Аккую". Однако пока переговоры не дали результата.

