Обещает уже в третий раз: Россия уверяет, что почти готова запустить первую АЭС в дружественной стране
- Росатом планирует запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции в 2026 году, хотя ранее обещали запуск в 2023 и 2025 годах.
- Строительство АЭС "Аккую", которое финансируется Россией, продолжается с 2018 года и оценивается в более чем 20 миллиардов долларов.
Российская компания "Росатом" заявила, что готовится ввести в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции "Аккую" в Турции. Правда, похожие обещания Россия давала уже несколько лет подряд.
Когда запустят АЭС в Турции?
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что сейчас на "Аккую" якобы проводят пусконаладочные работы и комплексную проверку всех систем, передает 24 Канал со ссылкой на российский Интерфакс.
По его словам, уже в ближайшее время стартует финальный этап подготовки к запуску блока – холодно-горячая обкатка.
По итогам прошлого года строительная готовность первого блока составила около 99%, объем пусконаладочных работ выполнен на 65%. Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска,
– отметил Лихачев.
Он добавил, что на этот год главная задача – провести все необходимые процедуры, которые будут контролировать турецкий и российский регуляторы.
Заметьте! Ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС в Турции надеются в течение 2026 года.
Что известно о строительстве АЭС?
Российская государственная корпорация возводит атомную электростанцию "Аккую" в провинции Мерсин. Это будет первая АЭС в Турции.
Она будет иметь в своем составе четыре энергоблока. Мощность каждого будет достигать 1 200 мегаватт, пишет МК-Турция.
Работы продолжаются еще с 2018 года:
- Строительство АЭС в дружественной стране финансирует Россия.
- Работами занимается дочерняя компания "Росатома" – АО "Аккую Нуклеар".
Общая стоимость проекта оценивается в более 20 миллиардов долларов.
К слову, "Росатом" и ранее обещал запустить первый энергоблок атомной электростанции Турции – сначала в 2023 году, затем в 2025. Теперь компания перенесла сроки на 2026 год.
Стоит знать! В то же время "Росатом" хочет продать 49% акций еще не построенной станции "Аккую". Однако пока переговоры не дали результата.
Где еще Россия строит АЭС?
Российская госкорпорация "Росатом" также привлечена к сооружению атомной электростанции "Пакш II" в Венгрии. Проект реализуют в рамках межправительственной договоренности между Будапештом и Москвой, заключенной еще в 2014 году.
Финансовая модель строительства делает Венгрию в значительной степени зависимой от российской стороны. Москва пообещала предоставить Будапешту государственный кредит на 10 миллиардов евро, что покрывает примерно 80% общей стоимости проекта. По плану, Россия должна возвести в Венгрии два новых ядерных реактора, которые заменят старые энергоблоки, чей срок эксплуатации подходит к концу.
В прошлом году Соединенные Штаты даже ввели отдельное исключение для Будапешта из санкций против России из-за войны в Украине, что позволило Венгрии не останавливать реализацию этого атомного проекта.