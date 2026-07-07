Украина запускает конкурс на 1,5 гигаватта новой генерации: инвесторам озвучили условия

Украина переходит к новому этапу развития энергосистемы и объявляет конкурс на строительство более 1,5 гигаватта новых генерирующих мощностей. Инвесторам уже представлены требования к проектам и предоставлен срок для подачи предложений.

Инвесторов приглашают к строительству новых энергетических мощностей

Комиссия по проведению конкурса на строительство новых генерирующих мощностей официально утвердила конкурсную документацию и требования к потенциальным участникам. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, конкурс предусматривает создание 1505 мегаватт новых высокоманевренных генерирующих мощностей. Отныне у потенциальных инвесторов есть 20 дней, чтобы представить свои замечания и предложения по конкурсной документации.

Новые энергетические объекты планируется построить в наиболее энергодефицитных регионах страны – Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Киевской областях, а также в столице.

Какие требования предъявляются к новым электростанциям

К участию в конкурсе будут допускаться только абсолютно новые генерирующие установки, которые ранее не использовались. Каждый объект должен иметь гарантированную мощность не менее 10 мегаватт, быть оборудован вторым уровнем защиты, обеспечивать работу даже при отсутствии напряжения во внешней сети и иметь расчетный срок эксплуатации не менее 20 лет или 100 тысяч часов работы.

Для поддержки инвесторов государство планирует компенсировать возможную разницу в цене на электроэнергию в часы пиковой нагрузки – утром и вечером. Кроме того, правительство разрабатывает механизм страхования военных рисков в случае повреждения или уничтожения оборудования с помощью инструмента дерискинга, разработанного Секретариатом Энергетического сообщества.

По словам Дениса Шмыгаля, ожидается, что все запланированные мощности будут введены в эксплуатацию до конца 2027 года.

Интересно! Эксперты отмечают, что запуск конкурса является важным шагом для укрепления энергетической безопасности Украины. Строительство новых объектов распределенной генерации должно повысить устойчивость энергосистемы к атакам, уменьшить дефицит мощностей и создать дополнительные стимулы для привлечения частных инвестиций в энергетический сектор.

Между тем Украина продолжает активно наращивать мощности возобновляемой энергетики, несмотря на войну. Только за первое полугодие 2026 года в стране ввели в эксплуатацию более 400 мегаватт новых ветровых электростанций.