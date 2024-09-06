В Украине с октября заработает новая схема начисления субсидий

Жилищные субсидии на неотапливаемый сезон в Украине автоматически назначат большинству получателей. Однако некоторым категориям граждан необходимо будет подавать новое заявление в Пенсионный фонд с 1 сентября 2024 года.

Как будут начислять субсидию

С 1 октября в Украине начнется начисление субсидий на отопительный период. Все, кто подаст документы после этой даты, смогут претендовать на субсидию именно для этого периода. Если документы поданы раньше, то субсидия будет пересчитана автоматически.

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При изменении сезона дополнительные документы требовались только у части получателей. Это касалось арендаторов жилья, лиц, у которых проживает меньше людей, чем зарегистрировано, а также внутренне перемещенных лиц.

Важно Субсидия за октябрь будет рассчитана с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов Украины. Расчет учитывает 15 дней независимо от точного старта отопительного сезона в конкретном городе. Выплата за октябрь поступит в ноябре, поэтому в октябре сумма для тех, кто уже получал субсидию, останется неизменной.

Особенно это касается тех, кто имел "нулевую" субсидию летом: в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, Пенсионный фонд пересчитает субсидию с учетом начала отопления и роста расходов на коммуналку.

Процедура подачи заявления на жилищную субсидию

Подавать заявления на жилищные субсидии можно будет несколькими способами: