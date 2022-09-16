Субсидии этой зимой: на какую компенсацию могут рассчитывать украинцы

Субсидии в Украине население может получать круглый год, однако перед стартом отопительного сезона они становятся особенно актуальными. Экономика 24 решила напомнить, по какой схеме назначают субсидии, как на нее подать и узнать, хватит ли финансирования у государства в этом году.

Финансирование субсидий

Сейчас субсидию в Украине получает 2,2 миллиона домохозяйств, согласно данным Минсоцполитики. Из них около 200 тысяч получателей проживают на временно оккупированной территории.

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В бюджет на этот год для назначения субсидий было заложено 37,9 миллиарда гривен. По словам главы ведомства Оксаны Жолнович, этой суммы хватит для предоставления указанных видов государственной поддержки. С 2023 года Минсоцполитики передает назначение и выплату жилищных субсидий Пенсионному фонду.

Сегодня распространяются слухи о том, что могут возникать проблемы с выплатами субсидий. Мы изменяем внутренние механизмы обработки документации по назначению субсидий. На людях оно никак не отразится,

– заверила Жолнович в эфире "Украинского радио".

Бюджетом на 2023 год предусмотрено, что в ПФУ будет направлено 232,93 миллиарда гривен. Правда, какой именно суммой будут профинансированы субсидии пока не ясно. Поэтому 24 канал направил запрос в Фонд и ожидает ответ.

Когда назначат субсидии

В Минсоцполитики рассказывают, что с 5 октября этого года будет произведен массовый расчет жилищной субсидии после получения сведений от Государственной налоговой службы и ПФУ о доходах лиц, от исполнителей коммунальных услуг – о размере взносов/платежей, цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также с октября ПФУ начнет взаимодействие с управлениями социальной защиты населения в контексте выплаты жилищных субсидий и льгот. Органы социальной защиты населения продолжат начисление соответствующих видов социальной поддержки, а ПФУ обеспечит выплату средств через банки и Укрпочту.

Полномочия по назначению и выплате будут в Пенсионном фонде уже в декабре 2022 года,

– сообщил председатель правления ПФУ Евгений Капинус.

Для того, чтобы получить субсидию, нужно обратиться в ЦНАП, уполномоченное должностное лицо исполнительного органа территориальной общины, орган социальной защиты населения или через портал Действие. Подать на субсидию могут и те, кто ее раньше не получал, но сейчас нуждается в помощи.

Как рассчитывают субсидию и на какой срок

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа. Следовательно, зная доход семьи, а также членов семьи можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Также заметим, что жилищная субсидия рассчитывается раздельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.

Размер субсидии

Поскольку отопительный сезон еще не начался, а массовый расчет субсидий будет осуществлен только в октябре, то трудно сказать, какой будет средний показатель для населения. Ведь субсидия назначается гражданам в индивидуальном порядке, учитывая их материальное положение и ряд других факторов.

В 2021 году была назначена субсидия почти 400 тысяч домохозяйств. Ее средний размер по Украине составил 4037,19 грн. Чтобы узнать в будущем размер назначенной вам субсидии, нажмите здесь.

В виде жилищных субсидий государство возмещает расходы на оплату:

жилищно-коммунальных услуг;

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг;

расходов на управление многоквартирным домом, где создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

На какой срок дают субсидию

Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Субсидию назначают украинцам от месяца обращения до окончания отопительного сезона и рассчитывают на неотапливаемый. Они продолжаются такой промежуток времени:

отопительный – с 1 октября по 30 апреля,

неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября

Субсидия рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.

Получатели субсидии обязаны сообщать в течение месяца органы социальной защиты населения о таких изменениях:

состав зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;

список получаемых услуг;

смену исполнителя услуг;

совершение одноразовой покупки, приобретения или приобретения права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен,

приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа;

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Как подать на субсидию

Если было принято решение отказать в субсидии, то вам сообщат об этом в течение трех календарных дней со дня его принятия. Уведомление придет в бумажной форме, которое вручат лично под подпись. В нем будет указан не только по каким причинам было отказано в субсидии, но и порядок обжалования принятого решения.

Чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

При необходимости могут быть добавлены:

договор найма (аренды) жилья (при наличии),

справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.

* Пример заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии

** Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц обратившихся за назначением жилищной субсидии