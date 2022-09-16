Финансирование субсидий
Сейчас субсидию в Украине получает 2,2 миллиона домохозяйств, согласно данным Минсоцполитики. Из них около 200 тысяч получателей проживают на временно оккупированной территории.
В бюджет на этот год для назначения субсидий было заложено 37,9 миллиарда гривен. По словам главы ведомства Оксаны Жолнович, этой суммы хватит для предоставления указанных видов государственной поддержки. С 2023 года Минсоцполитики передает назначение и выплату жилищных субсидий Пенсионному фонду.
Сегодня распространяются слухи о том, что могут возникать проблемы с выплатами субсидий. Мы изменяем внутренние механизмы обработки документации по назначению субсидий. На людях оно никак не отразится,
– заверила Жолнович в эфире "Украинского радио".
Бюджетом на 2023 год предусмотрено, что в ПФУ будет направлено 232,93 миллиарда гривен. Правда, какой именно суммой будут профинансированы субсидии пока не ясно. Поэтому 24 канал направил запрос в Фонд и ожидает ответ.
Когда назначат субсидии
В Минсоцполитики рассказывают, что с 5 октября этого года будет произведен массовый расчет жилищной субсидии после получения сведений от Государственной налоговой службы и ПФУ о доходах лиц, от исполнителей коммунальных услуг – о размере взносов/платежей, цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Также с октября ПФУ начнет взаимодействие с управлениями социальной защиты населения в контексте выплаты жилищных субсидий и льгот. Органы социальной защиты населения продолжат начисление соответствующих видов социальной поддержки, а ПФУ обеспечит выплату средств через банки и Укрпочту.
Полномочия по назначению и выплате будут в Пенсионном фонде уже в декабре 2022 года,
– сообщил председатель правления ПФУ Евгений Капинус.
Для того, чтобы получить субсидию, нужно обратиться в ЦНАП, уполномоченное должностное лицо исполнительного органа территориальной общины, орган социальной защиты населения или через портал Действие. Подать на субсидию могут и те, кто ее раньше не получал, но сейчас нуждается в помощи.
Как рассчитывают субсидию и на какой срок
Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа. Следовательно, зная доход семьи, а также членов семьи можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Также заметим, что жилищная субсидия рассчитывается раздельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.
Размер субсидии
В виде жилищных субсидий государство возмещает расходы на оплату:
- жилищно-коммунальных услуг;
- абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг;
- расходов на управление многоквартирным домом, где создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;
- для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
На какой срок дают субсидию
Субсидию назначают украинцам от месяца обращения до окончания отопительного сезона и рассчитывают на неотапливаемый. Они продолжаются такой промежуток времени:
- отопительный – с 1 октября по 30 апреля,
- неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября
Субсидия рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.
Получатели субсидии обязаны сообщать в течение месяца органы социальной защиты населения о таких изменениях:
- состав зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;
- список получаемых услуг;
- смену исполнителя услуг;
- совершение одноразовой покупки, приобретения или приобретения права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен,
- приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа;
- осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен.
Как подать на субсидию
Чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
При необходимости могут быть добавлены:
- договор найма (аренды) жилья (при наличии),
- справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)
- другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.
* Пример заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии
** Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц обратившихся за назначением жилищной субсидии