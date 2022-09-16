Фінансування субсидій

Зараз субсидію в Україні отримує 2,2 мільйона домогосподарств, згідно з даними Мінсоцполітики. З них майже 200 тисяч одержувачів проживають на тимчасово окупованій території.

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У бюджету на цей рік для призначення субсидій було закладено 37,9 мільярда гривень. Зі слів очільниці відомства Оксани Жолнович, цієї суми вистачить для надання зазначених видів державної підтримки. З 2023 року Мінсоцполітики передає призначення і виплату житлових субсидій Пенсійному фонду.

Сьогодні поширюються чутки про те, що можуть виникати якісь проблеми з виплатами субсидій. Ми змінюємо внутрішні механізми опрацювання документації щодо призначення субсидій. На людях воно ніяк не відобразиться,

– запевнила Жолнович в ефірі на "Українському радіо".

Бюджетом на 2023 рік передбачено, що на ПФУ буде спрямовано 232,93 мільярда гривень. Щоправда, якою саме сумою буде профінансовано субсидії поки що не зрозуміло. Тож 24 канал надіслав запит у Фонд й наразі очікує відповідь.

Коли призначать субсидії

У Мінсоцполітики розповідають, що з 5 жовтня цього року буде здійснено масовий розрахунок житлової субсидії після отримання відомостей від Державної податкової служби та ПФУ про доходи осіб, від виконавців комунальних послуг – про розмір внесків/платежів, цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Також з жовтня ПФУ почне взаємодію з управліннями соціального захисту населення в контексті проведення виплати житлових субсидій і пільг. Органи соціального захисту населення продовжать нарахування відповідних видів соціальної підтримки, а ПФУ забезпечить виплату коштів через банки та Укрпошту.

Повноваження по призначенню і виплаті будуть в Пенсійному фонді вже у грудні 2022 року,

– повідомив голова правління ПФУ Євгеній Капінус.

Для того, що отримати субсидію, потрібно звернутись до ЦНАПу, уповноваженої посадової особи виконавчого органу територіальної громади, органу соціального захисту населення або через портал Дія. Податись на субсидію можуть й ті, хто її раніше не отримував, але зараз потребує допомоги.

Як розраховують субсидію й на який термін

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

Субсидія = плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж

Розмір субсидії

Оскільки опалювальний сезон ще не почався, а масовий розрахунок субсидій здійснять лише в жовтні, то важко сказати який буде середній показник для населення. Адже субсидія призначається громадянам в індивідуальному порядку з огляду на їх матеріальне положення та ряд інших факторів. У 2021 році було призначено субсидію майже 400 тисячам домогосподарств. Її середній розмір по Україні становив 4037,19 гривні. Щоб дізнатись в майбутньому про розмір призначеної вам субсидії, натисніть тут.

У вигляді житлових субсидій держава відшкодовує витрати на оплату:

житлово-комунальних послуг;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг;

витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Нагадаємо! Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

На який термін дають субсидію

Субсидію призначають українцям від місяця звернення до закінчення опалювального сезону та розраховують на неопалювальний. Вони тривають такий проміжок часу:

опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня,

неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня

Субсидія розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти протягом місяця органи соціального захисту населення про такі зміни:

склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;

перелік отримуваних послуг;

зміну виконавця послуг;

здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень,

набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Важливо! Якщо було прийнято рішення відмовити у субсидії, то вас повідомлять про це протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. Повідомлення прийде у паперовій формі, яке вручать особисто під підпис. У ньому буде зазначено не лише з яких саме причин було відмовлено у субсидії, але й порядок оскарження прийнятого рішення.

Як податись на субсидію

Щоб оформити субсидію потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.

За потреби можуть бути також додані:

договір найму (оренди) житла (за наявності),

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)

інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.

*​Зразок заповнення заяви про призначення та надання житлової субсидії

**Зразок заповнення декларації про доходи і витрати осіб які звернулися за призначенням житлової субсидії

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