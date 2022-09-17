Субсидия во время отопительного сезона: как получить и кто имеет право

Право на субсидию есть у всех украинцев, независимо от того арендуете вы квартиру или живете в собственной, также на них могут предоставиться и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Как это сделать и, почему ее могут лишить, рассказываем дальше.

Субсидии 2022 – 2023

Правительство планирует изменить процесс назначения и оплаты субсидий с Минсоцполитики на Пенсионный Фонд. Однако поскольку эти изменения еще не заработали, то в этом году назначение субсидий будет осуществляться по-прежнему – после обращения в управления соцзащиты, ЦНАПов по месту жительства или через приложение Дия.

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Кто имеет право на субсидию

Лица, зарегистрированные в доме.

Те, кто не зарегистрирован, но фактически проживают в доме, например арендаторы, или переселенцы. Для ВПЛ необязательно иметь договор аренды жилья.

Субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства.

Подать на субсидию могут те семьи, чья плата за жилищно-коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж. К слову, субсидию можно получить как на период отопительного сезона, так и неотапливаемого. Обязательный процент платежа по ЖКУ рассчитывается индивидуально для каждой семьи по четкой формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.

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Как определяется доход семьи

Если субсидия назначается с начала отопительного сезона , то принимается во внимание доход за I – II квартал текущего года (январь – июнь).

, то принимается во внимание доход за I – II квартал текущего года (январь – июнь). Если же за неотапливаемый, то – с III по IV кварталы предыдущего календарного года (июль – декабрь).

При назначении жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года, а в случае назначения жилищной субсидии с начала неотапливаемого сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

За что могут лишить субсидии

За долги . Если вы не платите за коммунальные услуги вовремя. ЖЭКи и ОСМД должны предоставлять информацию в Управление по социальной защите населения (УПСЗН) до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возник долг. Хотя здесь есть исключение, например, если у вас есть документально подтвержденная задержка зарплаты или пенсии. Или обжалование задолженности в судебном порядке.

. Если вы не платите за коммунальные услуги вовремя. ЖЭКи и ОСМД должны предоставлять информацию в Управление по социальной защите населения (УПСЗН) до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возник долг. Хотя здесь есть исключение, например, если у вас есть документально подтвержденная задержка зарплаты или пенсии. Или обжалование задолженности в судебном порядке. Указаны ложный размер дохода . Под этим пунктом может пониматься приобретение дорогостоящих товаров или услуг, приобретение права собственности на сумму более 50 тысяч гривен. Также заметьте, что выплаты могут лишиться и через приобретение наличной валюты на сумму более 50 тысяч гривен.

. Под этим пунктом может пониматься приобретение дорогостоящих товаров или услуг, приобретение права собственности на сумму более 50 тысяч гривен. Также заметьте, что выплаты могут лишиться и через приобретение наличной валюты на сумму более 50 тысяч гривен. Смена места жительства. Лишение субсидии при изменении ее получателем места жительства или появлении других обстоятельств, исключающих выплату субсидии (например, смерть получателя).

Как подать на субсидию

Если же субсидия назначается не со стартом отопительного или неотапливаемого сезона, то берется доход за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением жилищной субсидии. Что касается пенсий, то учитывается размер ее начисления за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия.Если субсидия была прекращена из-за долгов, то для восстановления сначала необходимо погасить задолженность или заключить договор о ее реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

При обращении за субсидией человек должен указать всех, кто с ним проживает, добавив к заявлению документы, подтверждающие это и предоставить данные о доходах. Дополнительно могут быть добавлены следующие документы:

договор найма (аренды) жилья (при наличии),

справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.

* Пример заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии

** Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц обратившихся за назначением жилищной субсидии

Как узнать начислили ли вам субсидию

Заявку на получение субсидии можно также подать и в онлайн формате с помощью приложения Дия, для этого нажмите здесь

Для того чтобы узнать, назначили ли вам субсидию и какой ее размер, воспользуйтесь порталом subsidii.ioc.gov.ua. Для этого нужно:

укажите адрес проживания,

подтвердит, что вы не робот,

Получите информацию о статусе заявления на субсидию.

На какие субсидии могут рассчитывать украинцы

Расчет жилищной субсидии на отопительный сезон 2022 – 2023 годов будет осуществлен органами социальной защиты населения 5 октября после получения сведений от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда.

Обратите внимание, что размер выплат отличается для всех, ведь субсидии назначаются в индивидуальном порядке. Схема расчета выглядит следующим образом: субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов минус обязательный платеж

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Субсидии для переселенцев

При эвакуации переселенец должен сообщить в соцзащиту, где состоял на учете и в случае, если хочет изменить город проживания, чтобы временно прекратить выплаты. Далее, чтобы возобновить субсидию переселенцам, нужно обратиться в такие органы по месту жительства:

Управление социальной защиты населения (УСЗН),

ЦНАП,

уполномоченного должностного лица территориальной общины,

или через приложение Действие.

Обратите внимание, что процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек не будет получать выплаты.

Какие документы нужны для назначения субсидии

заявление на назначение субсидии,

право на совокупный доход семьи,

данные о живущих в домохозяйстве,

справки, дающие право на льготы,

паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП),

справка о статусе ВПЛ.

Расчет субсидии

Расчет субсидии для переселенцев этого отопительного сезона будут также осуществлять ПФУ и налоговая в октябре, учитывая:

доходы переселенцев,

размеры взносов/платежей, цен от поставщиков коммунальных услуг,

тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, что в 2021 году была назначена субсидия почти 400 тысяч домохозяйствам (семьям). Ее средний размер по Украине составил 4037,19 гривен. Чтобы узнать в будущем размер назначенной вам субсидии, нажмите здесь.