Субсидії 2022 – 2023

Уряд планує змінити процес призначення та оплати субсидій з Мінсоцполітики на Пенсійний Фонд. Однак оскільки ці зміни ще не запрацювали, то цього року призначення субсидій буде здійснюватись як і раніше – після звернення до управлінь соцзахисту, ЦНАПів за місцем проживання або ж через застосунок Дія.

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Хто має право на субсидію

Особи які зареєстровані в будинку.

Ті хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку, наприклад орендарі помешкання, або переселенці. Для ВПО необов'язково мати договір оренди житла.

Зверніть увагу! Субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання.

Податись на субсидію можуть ті сім'ї, чия плата за житлово-комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж. До слова субсидію можна отримати як на період опалювального сезону, так і неопалювального. Обов’язковий відсоток платежу за ЖКП розраховується індивідуально для кожної сім’ї за чіткою формулою й залежить виключно від доходів сім'ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Варто ознайомитись Прожитковий мінімум у 2023 році: як зміняться пенсії та інші соцвиплати

Як визначається дохід сім'ї

Якщо субсидія призначається з початку опалювального сезону , то береться до уваги дохід за І – II квартал поточного року (січень – червень).

, то береться до уваги дохід за І – II квартал поточного року (січень – червень). Якщо ж за неопалювальний, то – з III по IV квартали попереднього календарного року (липень – грудень).

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року, а в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Важливо! Якщо ж субсидія призначається не зі стартом опалювального, або неопалювального сезону, то береться дохід за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії. Що стосується пенсій, то враховується розмір її нарахування за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

За що можуть позбавити субсидії

За борги . Якщо ви не сплачуєте за комунальні послуги вчасно. ЖЕКи та ОСББ повинні надавати інформацію в Управління по соціальному захисту населення (УПСЗН) до 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому виник борг. Хоча тут є виключення, наприклад, якщо у вас є документально підтверджена затримка зарплати чи пенсії. Або оскарження заборгованості у судовому порядку.

. Якщо ви не сплачуєте за комунальні послуги вчасно. ЖЕКи та ОСББ повинні надавати інформацію в Управління по соціальному захисту населення (УПСЗН) до 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому виник борг. Хоча тут є виключення, наприклад, якщо у вас є документально підтверджена затримка зарплати чи пенсії. Або оскарження заборгованості у судовому порядку. Вказані неправдивий розмір доходу . Під цим пунктом може розумітись придбання дорогих товарів чи послуг, набуття права власності у сумі понад 50 тисяч гривень. Також зауважте, що виплат можуть позбавити й через придбання готівкової валюти на суму у понад 50 тисяч гривень.

. Під цим пунктом може розумітись придбання дорогих товарів чи послуг, набуття права власності у сумі понад 50 тисяч гривень. Також зауважте, що виплат можуть позбавити й через придбання готівкової валюти на суму у понад 50 тисяч гривень. Зміна місця проживання. Позбавлення субсидії при зміні її одержувачем місця проживання, або появі інших обставин, які унеможливлюють виплату субсидії (наприклад, смерть одержувача).

Якщо субсидію було припинено через борги, то для відновлення спочатку необхідно погасити заборгованість або скласти договір про її реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Як податись на субсидію

При зверненні за субсидією людина має вказати усіх, хто з нею проживає, додавши до заяви документи, які це підтверджують та надати дані про доходи. Додатково можуть бути також додані такі документи:

договір найму (оренди) житла (за наявності),

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ)

інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.

*​Зразок заповнення заяви про призначення та надання житлової субсидії

**Зразок заповнення декларації про доходи і витрати осіб які звернулися за призначенням житлової субсидії

Зверніть увагу! Заявку на отримання субсидії можна також подати й в онлайн форматі за допомогою застосунку Дія, для цього натисніть тут.

Як дізнатись чи нарахували вам субсидію

Для того, щоб дізнатися, чи призначили вам субсидію та який її розмір, скористайтеся порталом subsidii.ioc.gov.ua. Для цього потрібно:

вкажіть адресу проживання,

підтвердить, що ви не робот,

отримайте інформацію про статус заяви на субсидію.

На які субсидії можуть розраховувати українці

Розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон 2022 – 2023 років здійснять органи соціального захисту населення 5 жовтня після отримання відомостей від Державної податкової служби та Пенсійного фонду.

Зауважте, що розмір виплат різниться для всіх, адже субсидії призначаються в індивідуальному порядку. Схема розрахунку виглядає таким чином: субсидія = плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж

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Субсидії для переселенців

При евакуації, переселенець повинен повідомити соцзахист, де перебував на обліку та у разі, якщо хоче змінити місто проживання, аби тимчасово припинити виплати. Далі, щоб поновити субсидію переселенцям треба звернутися до таких органів за місцем проживання:

Управління соціального захисту населення (УСЗН),

ЦНАПу,

уповноваженого посадовця територіальної громади,

або через застосунок Дія.

Зауважте, що процес займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина не отримуватиме виплати.

Які документи потрібні для призначення субсидії

заява на призначення субсидії,

декларація про сукупний дохід сім'ї,

дані про тих, хто живе у домогосподарстві,

довідки, які дають право на пільги,

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП),

довідка про статус ВПО.

Розрахунок субсидії

Розрахунок субсидії для переселенців цього опалювального сезону будуть так само здійснювати ПФУ та податкова у жовтні, враховуючи:

доходи переселенців,

розміри внесків/платежів, цін від надавачів комунальних послуг,

тарифи на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, що у 2021 році було призначено субсидію майже 400 тисячам домогосподарствам (сім'ям). Її середній розмір по Україні становив 4037,19 гривні. Щоб дізнатись в майбутньому про розмір призначеної вам субсидії, натисніть тут.

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