Быстро и не выходя из дома: как украинцам получить субсидию онлайн

Субсидия в Украине – довольно распространенная государственная финансовая поддержка населения. Особенно она важна в этом году, когда большинство семей из-за войны потеряли свои доходы. Более того, зимой количество заявлений на субсидии вырастет снова. Что нужно делать, чтобы получить субсидию онлайн, читайте в материале.

В Минсоцполитики сообщили , что в Украине около 2,2 миллиона домохозяйств получают жилищные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Зимой эта цифра может увеличиться почти до 3 миллионов домохозяйств.

24 канал подготовил для украинцев подробную инструкцию, как быстро и удобно оформить субсидию в этом году.

Читайте также Эксклюзивно для читателей 24 канала: как получить бонус от криптобиржи Bybit

Субсидия онлайн – что это такое

Подать заявление на назначение субсидии можно двумя путями: лично в ЦНАП, сельском, поселковом или городском совете, или онлайн, с помощью услуг в “Действии”.

, что оформить субсидию онлайн в "Действии" стало возможно с 2021 года.

Субсидия возмещает расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, тепло, вода, обращение с бытовыми отходами), приобретение сжиженного газа, а также твердое и жидкое бытовое топливо.

Они предоставляются один раз в год. То есть субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Рассчитывается на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября, а на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Жилищная субсидия для оплаты коммунальных услуг для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре. Здесь учитывается продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля и назначаются только в том случае, если домохозяйство не получает тепловую энергию для централизованного отопления и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Как оформить: инструкция

В первую очередь лицам, желающим оформить субсидию онлайн, нужно зарегистрироваться или, если уже зарегистрированы, авторизоваться в цифровом приложении "Действие". Это можно сделать по ссылке с помощью электронной подписи или BankID.

Сразу после входа вам нужно выбрать опцию Услуги, где в списке выбрать услугу Заявление на субсидию. Необходимо нажать "Подать заявление" и проверить свои данные. А также указать состоите ли в браке. Дальше нужно:

указать адрес, по которому хотите получить субсидию, а затем и информацию о задолженности за оплату услуг ЖКХ.

выбрать желаете ли получить субсидию на жилищные и коммунальные услуги. Если да, то выберите один или несколько необходимых вариантов жилищно-коммунальных услуг и укажите нужные данные.

подобные действия нужно предпринять на вопрос или хотите получить субсидию на оплату взносов, нужна ли субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и проживают ли по адресу субсидии только нетрудоспособные лица.

следующим этапом станет вариант получения субсидии: на карточку банка (укажите IBAN счета) или же национальным почтовым оператором связи.

укажите, если в доме есть разделенные лицевые счета, заполните информацию о характеристике жилого помещения или дома.

выберите особенности домохозяйства из перечня доступных при наличии и проживают ли другие лица по указанному адресу домохозяйства. Если да, добавьте всех и укажите их данные.

после этого нужно заполнить данные о доходах. А также наличие транспортных средств и приобретенное имущество и оплаченные услуги. Что интересно, у вас будут спрашивать данные и о приобретенной валюте.

будут также вопросы о том, вы или другие члены семьи, имеете депозитные счета с суммой более 100 тысяч гривен.

заполнить следует и о наличии и уплате алиментов и данных о наличии недвижимого имущества.

В конце вас попросят загрузить необходимые копии документов для получения субсидии.

доходов граждан на день обращения. Срок исковой давности – 3 года.

Подача заявления – бесплатно. Это займет всего около 30 минут, а ожидание предоставления услуги – до 30 дней.

К теме Печальные новости: какой будет минимальная пенсия в 2023 году

Другая помощь украинцам

В Минреинтеграции рассказали, что украинцы, приютившие внутренне перемещенные лица, получают компенсацию от государства.

Сегодня компенсация за убежище беженцев составляет 450 грн в месяц за каждого приютившегося лица, а с 1 октября оно увеличится вдвое. Следовательно, эти суммы увеличивают доходы семей.

Также помощь можно получить от Красного Креста. Организация выплачивает финансовую помощь тем небезразличным украинцам, которые приютили переселенцев.

Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей.для своего стартового капитала.