В госбюджете хватит средств для назначения жилищных субсидий
Источник:Минсоцполитики
В госбюджете предусмотрено достаточное количество средств для выплаты субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Их будут выплачивать, даже если тарифы на коммунальные услуги вырастут и государству придется компенсировать населению большие суммы.
Будут ли субсидии
Министерство социальной политики сообщило, что выделенных средств достаточно, и субсидии будут назначаться на определенный период. Однако некоторые граждане могут потерять право на субсидии в случае выполнения определенных условий.
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В таких случаях возобновить выплаты возможно, но некоторым субсидиантам придется самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.
Почему могут лишить субсидии:
- одной из причин может быть наличие долгов. Управленческие компании и ОСМД должны регулярно сообщать Управление социальной защиты о наличии задолженности среди потребителей.
Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.
Кроме того, другими причинами для отмены субсидии могут быть:
Смена места жительства, поскольку расчет льгот производится на конкретное жилье.
Смерть лица, которому предоставлялись льготы.
Указание ложного размера дохода. Финансовый мониторинг может выявить недостоверную информацию о доходе. Если вы делаете значительные покупки или имеете большую сумму на депозите, это может привести к лишению вас льгот.
Как оформить или возобновить субсидию
Для получения субсидии, следует придерживаться следующих шагов:
Составьте заявление, используя определенный шаблон.
При наличии добавьте копию договора аренды жилья.
Заполните справку о доходах, учитывая доход всей семьи (смотрите пример здесь).
Расширьте заявление дополнительными справками о льготах, если они доступны.
Также можно легко оформить субсидию онлайн через приложение "Дия" или на веб-сайте Пенсионного фонда. Сделать это можно в несколько шагов:
Выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление на субсидию".
Заполните все обязательные поля и проверьте правильность автоматически введенных данных.
Определите, на какие коммунальные услуги вам нужна субсидия.
Заявите все ваше имущество и укажите технические особенности домохозяйства.