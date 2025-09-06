Отдельные украинцы могут получать жилищную субсидию. Дважды в год их размер пересматривают, после чего могут увеличить или уменьшить.

Как и кому изменят размер субсидии?

Дважды в год – в марте и августе – размер жилищной субсидии пересматривают, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Это делают для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%. Такой перерасчет осуществляется автоматически и не требует обращения.

В августе выплаты пересматривают учитывая среднемесячный совокупный доход за I и II кварталы текущего года по сравнению с доходами за III и IV квартал прошлого года.

Так у украинцев, где произошло существенное снижение или рост доходов, назначен размер субсидии увеличился или уменьшился.

Что такое жилищная субсидия? Жилищная субсидия – это адресная государственная социальная помощь гражданам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. Эта помощь зависит от имущественного и материального положения домохозяйства. Субсидии рассчитываются на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября, и на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля.

Кто и как может получить жилищную субсидию?

Помощь могут оформить семьи, среднемесячный доход которых за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен. Среди них, в частности:

Гражданин, зарегистрированный в жилом помещении;

Лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении на основании договора аренды;

Индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется;

Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды;

Несовершеннолетний ребенок, который остался без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека, по заявлению опекуна (попечителя).

Подать документы на назначение жилищной субсидии можно в органы ПФУ.

