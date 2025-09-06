Як і кому змінять розмір субсидії?

Двічі на рік – у березні та серпні – розмір житлової субсидії переглядають, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Це роблять для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився більш ніж на 50%. Такий перерахунок здійснюється автоматично та не потребує звернення.

У серпні виплати переглядають зважаючи на середньомісячний сукупний дохід за I і II квартали поточного року в порівнянні з доходами за III і IV квартал минулого року.

Так в українців, де відбулося суттєве зниження або зростання доходів, призначений розмір субсидії збільшився або зменшився.

Що таке житлова субсидія? Житлова субсидія – це адресна державна соціальна допомога громадянам, які не можуть самостійно платити за комунальні послуги. Ця допомога залежить від майнового та матеріального стану домогосподарства. Субсидії розраховуються на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня, та на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня.

Хто і як може отримати житлову субсидію?

Допомогу можуть оформити родини, середньомісячний дохід яких за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень. Серед них, зокрема:

Громадянин, зареєстрований у житловому приміщенні;

Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору оренди;

Індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги нараховується;

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди;

Неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку, за заявою опікуна (піклувальника).

Подати документи на призначення житлової субсидії можна до органів ПФУ.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги восени 2025?