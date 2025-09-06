Как и кому изменят размер субсидии?
Дважды в год – в марте и августе – размер жилищной субсидии пересматривают, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Более 100 миллиардов долгов: Госстат раскрыл, за какие услуги не платят украинцы
Это делают для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%. Такой перерасчет осуществляется автоматически и не требует обращения.
В августе выплаты пересматривают учитывая среднемесячный совокупный доход за I и II кварталы текущего года по сравнению с доходами за III и IV квартал прошлого года.
Так у украинцев, где произошло существенное снижение или рост доходов, назначен размер субсидии увеличился или уменьшился.
Что такое жилищная субсидия?
Жилищная субсидия – это адресная государственная социальная помощь гражданам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. Эта помощь зависит от имущественного и материального положения домохозяйства. Субсидии рассчитываются на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября, и на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля.
Кто и как может получить жилищную субсидию?
Помощь могут оформить семьи, среднемесячный доход которых за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен. Среди них, в частности:
- Гражданин, зарегистрированный в жилом помещении;
- Лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении на основании договора аренды;
- Индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется;
- Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды;
- Несовершеннолетний ребенок, который остался без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека, по заявлению опекуна (попечителя).
Подать документы на назначение жилищной субсидии можно в органы ПФУ.
Какими будут тарифы на коммунальные услуги осенью 2025 года?
Цена на газ для потребителей "Нафтогаза" осенью останется 7,96 гривны за куб газа, и эта цена будет действовать до апреля 2026 года. Другие поставщики в Украине предлагают тарифы на газ от 7,799 до 9,99 гривны за кубометр, а кроме стоимости газа, необходимо также платить за его доставку.
Тариф на свет также останется прежним. Правительство продлило действие моратория на повышение тарифов на электроэнергию до конца октября 2025 года, оставляя тариф на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.
Зато тарифы на тепло в разных городах Украины варьируются, например, в Киеве – 1 654,41 гривен за Гкал, а в Одессе – 1 813 гривен за Гкал. НБУ прогнозирует повышение тарифов на отопление в 2026 году, учитывая действующий мораторий до отмены военного положения плюс еще 3 года.