Субсидии в декабре: какие изменения ждут украинцев

В Украине сейчас продолжается назначение субсидии на жилищно-коммунальные услуги. В частности с 1 декабря состоятся некоторые нововведения относительно их начисления.

Что изменится в начислении субсидий

Дело в том, что с 1 декабря субсидии будут начислять с месяца подачи документов, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Однако, если успеть подать документы до начала первого месяца зимы, то субсидию будут считать со старта отопительного сезона, то есть с октября.

"В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря, – с месяца, в котором состоялось обращение",

– объясняет Пенсионный фонд.

Как будет учитываться доход

Если субсидию назначили не с самого начала отопительного периода, то доход учитывается иначе.

Например, для пенсионеров учитывается сумма предоставленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, который идет до месяца, с которого назначается субсидия. То есть при подаче документов в декабре, учитывается пенсия человека за октябрь.

Важно! Относительно членов домохозяйства, которые имеют работу, то учитываются выплаты за два квартала, предшествующих месяцу, который идет перед месяцем обращения за назначением жилищной субсидии.

Как подать документы на субсидию

Подать документы для получения субсидии можно тремя методами: