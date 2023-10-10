Кто из льготников может получить субсидию: объяснение от ПФУ

На субсидию имеют право граждане, у которых доход семьи на 15% ниже значения в платежках. К тому же важно, чтобы семья, при оформлении льгот, не имела долгов по коммуналке.

Кто может получить субсидию

При оформлении льгот на оплату коммуналки учитывается несколько важных факторов. Подать заявление на получение пособия могут как арендаторы, так и владельцы жилого помещения.

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Учитывается площадь жилья, состав семьи и ее общий доход и наличие других льгот. Определенные социальные выплаты не учитываются в общей прибыли семьи, о такой денежной помощи:

10 пенсий за то, что имевший на это право гражданин досрочно не вышел пенсию;

для ВПЛ;

по рождению ребенка.

Все эти выплаты можно не вносить в право на доходы при оформлении субсидии. Комиссия не будет учитывать такие социальные выплаты, как часть дохода семьи.

Как оформить субсидию

Для получения льгот вы можете обратиться непосредственно в отделение ПФУ или сделать это через веб-портал. Документы необходимые для оформления субсидии:

заявление;

удостоверение личности, если есть дети – свидетельство о рождении;

право на доходы;

свидетельство на право собственности жилья или договор аренды.

Если субсидию хочет получить переселенец, он не обязан предоставлять договор аренды, достаточно будет справки о статусе ВПЛ.