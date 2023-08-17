Субсидии для ВПЛ: как переселенцам получить денежную помощь

Субсидия предоставляется украинцам, которые не могут оплатить коммунальные самостоятельно в силу разных причин. Переселенцы также имеют право оформить такие льготы.

Как оформить субсидию ВПЛ

Переселенцы имеют право на оформление субсидий без договора аренды. Единственное, что нужно предоставить – справку проживания в территориальной общине в статусе ВПЛ.

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Какие документы необходимо предоставить для оформления субсидий:

Заявление. Образец заполнения здесь. Декларация о доходе. Паспорт. Справка о статусе ВПЛ. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

Где можно оформить субсидию

Если вы хотите оформить льготы онлайн:

веб-портал ПФУ;

мобильное приложение ПФУ;

портал "Дия".

Для оформления субсидий офлайн:

ЦНАП;

уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;

сервисный центр Пенсионного фонда.

Помощь для ВПЛ в Украине

Средний размер субсидий в Украине составляет 350–400 гривен.

Государство ввело специальную денежную помощь для поддержки ВПЛ, ее могут оформить все переселенцы:

2 000 гривен – граждане старше 18 лет;

3 000 гривен – дети младше 18 лет, лица с инвалидностью.

Для оформления этой помощи, вам нужно обратиться в ЦНАП и предоставить документы, удостоверяющие вашу принадлежность к особо опасным территориям – прифронтовым или оккупированным местам.