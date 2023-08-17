Субсидии для ВПЛ: как переселенцам получить денежную помощь
Субсидия предоставляется украинцам, которые не могут оплатить коммунальные самостоятельно в силу разных причин. Переселенцы также имеют право оформить такие льготы.
Как оформить субсидию ВПЛ
Переселенцы имеют право на оформление субсидий без договора аренды. Единственное, что нужно предоставить – справку проживания в территориальной общине в статусе ВПЛ.
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Какие документы необходимо предоставить для оформления субсидий:
- Заявление. Образец заполнения здесь.
- Декларация о доходе.
- Паспорт.
- Справка о статусе ВПЛ.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).
Где можно оформить субсидию
Если вы хотите оформить льготы онлайн:
- веб-портал ПФУ;
- мобильное приложение ПФУ;
- портал "Дия".
Для оформления субсидий офлайн:
- ЦНАП;
- уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;
- сервисный центр Пенсионного фонда.
Помощь для ВПЛ в Украине
Государство ввело специальную денежную помощь для поддержки ВПЛ, ее могут оформить все переселенцы:
- 2 000 гривен – граждане старше 18 лет;
- 3 000 гривен – дети младше 18 лет, лица с инвалидностью.
Для оформления этой помощи, вам нужно обратиться в ЦНАП и предоставить документы, удостоверяющие вашу принадлежность к особо опасным территориям – прифронтовым или оккупированным местам.