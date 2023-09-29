Сколько электроэнергии можно использовать при наличии субсидии
Источник:ПФУ
Субсидия покрывает значительную часть коммуналки. Однако не следует считать, что использовать ЖКУ можно неограниченно, в ПФУ определили нормы.
Сколько электроэнергии можно использовать
Если вы получаете субсидию, определенных ограничений использования ЖКУ все же нужно соблюдать. Количество доступной электроэнергии зависит от типа недвижимости. Например, в селе или поселках городского типа, при условии, что освещение жилья бесплатно, лимит на человека составляет – 30 киловатт-часов.
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Нормы, существующие сейчас:
- Дома с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды. Максимальный показатель в месяц – 190 киловатт-часов или 70 киловатт-часов на 1 человека и 30 киловатт-часов предоставляется на каждого следующего члена семьи.
- Дома с электроплитами и централизованной поставкой горячей воды. Максимум – 220 киловатт-часов, или 100 киловатт-часов, на человека и 30 киловатт-часов на каждого другого члена семьи.
- Дом без электроплиты и отсутствие централизованного водоснабжения. Допустимый максимум – 220 киловатт-часов, распределение происходит следующим образом: 100 киловатт-часов на 1 человека и 30 киловатт-часов на каждого следующего члена семьи.
Как получить субсидию
Для получения субсидии необходимо обратиться в ЦНАП или ПФУ. Семья имеет право на льготы, если размер коммуналки превышает 15% от месячного дохода. При оформлении субсидии необходимо предоставить:
- заявление о необходимости;
- право на доход;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности.
Сумма субсидий зависит от наличия отопления:
- 1 октября – 30 апреля – отопительный сезон;
- 1 мая – 30 сентября – неотапливаемый.