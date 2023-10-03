Как платить за газ меньше: проверенные лайфхаки

Размер платежей зимой растет. Это связано с отоплением, у некоторых оно централизовано, другие используют индивидуальные методы, например газовую колонку.

Снижение стоимости коммуналки

Для того чтобы платить за газ меньше, вам необходимо оформить субсидию. Льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются гражданам, платежи которых превышают суммарный доход семьи на 15%.

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Количество льготного газа высчитывается в соответствии с индивидуальными обстоятельствами. Сейчас эти показатели таковы:

если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение, домашнему хозяйству предоставляют 3,3 кубометра сырья;

газовая плита и нет централизованной горячей воды – 5,4 кубометра;

газовая плита и газовый водонагреватель – 10,5 кубометров.

Как оформить субсидию

При расчете субсидии, учитывается доход семьи, которая непосредственно проживает по адресу, а не прописана там. Какие документы необходимы для оформления льгот:

заявление;

удостоверение личности;

право на доходы;

договор аренды или свидетельство о праве собственности.

Будет ли повышение тарифов на газ в 2024 году

ВПЛ могут не предоставлять документы, где указано место жительства.

Во время отопительного сезона роста цены на газ не будет, об этом заявил глава "Нефтегаза" – Алексей Чернышев, сообщает 24 Канал. Регуляции стоимости тарифов будут также способствовать запасы сырья в украинских хранилищах.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нефтегаз" Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.

Сейчас "Нефтегаз" является поставщиком последней надежды. Регулятор обслуживает 98% украинских потребителей.