Экономика Соцвыплаты ПФУ пересчитает субсидии украинцев: когда изменятся суммы помощи
12 апреля, 16:30
ПФУ пересчитает субсидии украинцев: когда изменятся суммы помощи

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Субсидии на коммуналку пересчитываются дважды в год в Украине пересчитываются дважды в год: на отопительный сезон с 1 октября по 30 апреля и на неотапливаемый сезон с 1 мая по 30 сентября.
  • Во время перерасчета субсидий учитывается имущественное положение семьи, в том числе наличие недвижимости, автомобилей, депозитов, а также работа членов семьи и их пребывание за границей.

Украинцам, которые получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, скоро пересчитают помощь. Некоторые граждане даже могут лишиться поддержки от государства.

Когда пересчитают субсидию на коммуналку?

Дело в том, что субсидию в Украине рассчитывают отдельно дважды в год, сообщают в Пенсионном фонде.

Расчет производится фактически на теплый и холодный периоды:

  • на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля;
  • на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября.

Уже в мае украинцы, которые получают жилищные субсидии, узнают новые суммы. То есть после окончания отопительного сезона 2025 – 2026 годов в мае органы Пенсионного фонда определят, имеют ли домохозяйства право на жилищную субсидию до 30 сентября.

Во время перерасчета работники фонда будут учитывать имущественное положение членов семьи:

  • наличие недвижимости (квартир, домов);
  • автомобили в собственности;
  • депозиты на счетах;
  • приобретение дорогих товаров.

Также обращают внимание на работу взрослых членов семьи, уплату ими ЕСВ и пребывание кого-то из членов семьи за рубежом.

Важно! Если изменились сведения об имущественном состоянии или состав домохозяйства, необходимо в течение 30 дней сообщить об этом Пенсионный фонд.

Как рассчитывают размер субсидии?

Размер субсидии на неотапливаемый период составляет разницу между тарифом на коммуналку без отопления и обязательным платежом для домохозяйства.

При этом учитываются два показателя:

  • размер дохода за март в виде пенсии;
  • или среднемесячный доход семьи.

Если жилищную субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, для расчета берут среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Жилищная субсидия не назначается, если размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм и нормативов превышает определенный для домохозяйства обязательный платеж, который рассчитывается по единой для всех формуле и зависит от доходов домохозяйства, 
– объяснили изданию Новини.LIVE в ПФУ.

Фото: Как рассчитать субсидию / ПФУ

Обратите внимание! Жилищные субсидии на неотапливаемый сезон с мая назначат большинству получателей, которые получали ее в отопительный сезон, автоматически, на основании имеющейся у ПФУ информации,

Что еще нужно знать о субсидиях?

  • Сейчас право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг зависит от уровня доходов семьи. Помощь предоставляется только в случае, если среднемесячный совокупный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленный порог. В 2026 году этот показатель составляет 4 660 гривен.

  • При определении дохода Пенсионный фонд учитывает различные источники информации, в частности данные Государственной налоговой службы о доходах льготника и членов его семьи за два последних квартала предыдущего года.

  • В то же время Международный валютный фонд вообще советует Украине отказаться от субсидий. В частности, в январе 2026 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркивала это.