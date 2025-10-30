В России отменяют субсидии на свет для экономии: как изменятся тарифы

Российские власти готовят масштабную реформу тарифов на электроэнергию, которая отменит некоторые субсидии и льготы. Это делают, чтобы увеличить финансирование на войну против Украины.

Какие льготы на коммуналку отменят в России?

Главная цель этой реформы – уменьшить объем государственных субсидий, чтобы высвободить больше средств на нужды войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Путин завышает "успехи" России и врет об окружении ВСУ: диктатор сделал ряд циничных заявлений

Новые правила предусматривают:

отмену льготных коэффициентов;

ограничение социальных норм потребления электричества;

уменьшение количества категорий, имеющих право на скидку.

В целом инициатива направлена на борьбу с большим объемом перекрестного субсидирования, который в этом году достиг 339 миллиардов рублей.

Перекрестное субсидирование – это система, при которой промышленные предприятия, а также малый и средний бизнес платят за электричество по увеличенным тарифам, компенсируя этим льготы для населения. Ставки для граждан остаются ниже рыночных, а разницу покрывают предприниматели.

Как изменятся тарифы на электроэнергию и другие коммунальные услуги?

Тарифы для населения предлагают увеличивать более высокими темпами, чем для других категорий потребителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Коммерсант".

Важно, что сегодня в действующую социальную норму укладываются около 90% потребителей. Таким образом, основное бремя реформ ляжет на наиболее активных потребителей электричества, расходы которых превышают средние показатели,

– пишут в издании.

В целом тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут на 27,9% за три года, начиная с 2026 года. Общая платежка за коммуналку будет увеличиваться каждый год:

в 2026 году тарифы должны поднять на 9,9%;

в 2027 услуги ЖКХ подорожают еще на 8,7%;

а в 2028 году рост тарифов составит 7,1%.

По словам аналитиков, тарифы на ЖКХ в России и в дальнейшем будут расти быстрее инфляции. Ведь изношенные сети требуют модернизации, за которую кто-то должен платить.

Что известно о проблемах в России?