У Росії скасовують субсидії на світло для економії: як зміняться тарифи
- У Росії готують реформу тарифів на електроенергію, скасовують субсидії для збільшення фінансування на війну проти України.
- Зростання тарифів на комуналку в Росії складе 27,9% за три роки, починаючи з 2026 року.
Російська влада готує масштабну реформу тарифів на електроенергію, яка скасує деякі субсидії й пільги. Це роблять, аби збільшити фінансування на війну проти України.
Які пільги на комуналку скасують в Росії?
Головна мета цієї реформи – зменшити обсяг державних субсидій, щоб вивільнити більше коштів на потреби війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Нові правила передбачають:
- скасування пільгових коефіцієнтів;
- обмеження соціальних норм споживання електрики;
- зменшення кількості категорій, що мають право на знижку.
Загалом ініціатива спрямована на боротьбу з великим обсягом перехресного субсидіювання, який цього року сягнув 339 мільярдів рублів.
Перехресне субсидіювання – це система, за якої промислові підприємства, а також малий та середній бізнес платять за електрику за збільшеними тарифами, компенсуючи цим пільги для населення. Ставки для громадян залишаються нижчими за ринкові, а різницю покривають підприємці.
Як зміняться тарифи на електроенергію та інші комунальні послуги?
Тарифи для населення пропонують збільшувати вищими темпами, ніж для інших категорій споживачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Комерсант".
Важливо, що сьогодні у діючу соціальну норму вкладаються близько 90% споживачів. Таким чином, основний тягар реформ ляже на найбільш активних споживачів електрики, витрати яких перевищують середні показники,
– пишуть у виданні.
Загалом тарифи на житлово-комунальні послуги в Росії зростуть на 27,9% за три роки, починаючи з 2026 року. Загальна платіжка за комуналку збільшуватиметься кожного року:
- у 2026 році тарифи мають підняти на 9,9%;
- у 2027 послуги ЖКГ подорожчають ще на 8,7%;
- а у 2028 році ріст тарифів складе 7,1%.
За словами аналітиків, тарифи на ЖКГ у Росії й надалі зростатимуть швидше за інфляцію. Адже зношені мережі потребують модернізації, за яку хтось має платити.
Що відомо про проблеми в Росії?
Росія підвищує тарифи на електроенергію для окупованих територій на 30 – 50%. Вартість електроенергії буде вищою, ніж у більшості регіонів Росії. Окупаційна "влада" називає подібні зміни "поетапною індексацією до загальноросійських стандартів".
Центробанк Росії представив чотири сценарії розвитку економіки Росії, жоден з яких не передбачає покращення. Ключова ставка в Росії знижена до 16,5%, що призвело до збільшення індексу Московської біржі та РТС.
38% магазинів одягу в Москві закриті через економічну кризу, що триває, та падіння купівельної спроможності. Нові бренди переходять в онлайн через високі орендні ставки та ризики офлайн-торгівлі.