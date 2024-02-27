Будут ли изменения в предоставлении субсидии с 1 марта: что нужно знать украинцам
Субсидия на ЖКУ является важным инструментом социальной поддержки граждан. В марте украинцы смогут продолжить пользоваться возможностью получения такой государственной помощи.
Будут ли изменения в системе предоставления субсидий
В марте не предвидится никаких изменений в системе предоставления субсидий.
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При этом, субсидию могут получить граждане, которые тратят на коммунальные услуги более 15% от общего дохода своей семьи за месяц. Важно также отметить, что размер субсидии исчисляется индивидуально.Обратите внимание! Для определения жилищной субсидии учитываются доходы членов семьи за первый и второй кварталы 2023 года, а также доходы в форме пенсий за август 2023 года.
Как начисляется субсидия
Субсидия высчитывается с учетом количества фактически проживающих лиц, основано на решении соответствующей администрации.Обратите внимание! Информация о начисленных субсидиях заносится в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.
Нововведения в сфере ЖКХ также включают мораторий на прекращение предоставления услуг для уязвимых категорий граждан, таких как:
- лица с инвалидностью;
- неработающие граждане, которые получают пенсию по возрасту;
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи.
Также каждый украинец обязан сообщать ПФУ об изменениях в своем домохозяйстве в течение 30 суток после их наступления.
Из-за чего можно потерять субсидию
- Если есть долг за коммуналку за более чем три месяца и он превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан – 680 гривен.
- Если заявитель указал неточную информацию о размере своих доходов и доходов других членов семьи.
- Если заявитель приобрел товары или услуги на сумму более 50 тысяч гривен.
- В случае изменения места жительства заявителя.
- В случае смерти заявителя.