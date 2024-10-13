Старт отопительного сезона: кто может рассчитывать на субсидию

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить граждане, чей доход не позволяет покрывать все расходы на коммунальные услуги. Кто имеет право на субсидию, читайте далее.

Кто сможет получить субсидию на отопительный сезон

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить лица, чей доход не позволяет самостоятельно покрывать эти расходы, сообщают в ПФУ.

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Это могут быть как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, легально находящиеся в Украине и проживающие в жилых помещениях.

Поэтому, оформить субсидию могут:

зарегистрированное в жилье лицо, или каждый, на кого открыт отдельный счет;

арендатор, который фактически проживает в помещении, даже без регистрации;

внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое фактически проживает в жилье без договора аренды;

индивидуальный застройщик, чей дом еще не введен в эксплуатацию, но плата начисляется;

представитель недееспособного лица или несовершеннолетнего ребенка.

Обратите внимание! Во время отопительного сезона размер субсидии возрастает. С 1 октября начался перерасчет этой помощи в автоматическом режиме. В том числе и для получателей нулевой субсидии в летний период.