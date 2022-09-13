Хватит ли средств на субсидии во время отопительного сезона: ответ Минсоцполитики

Бюджетом-2022 было предусмотрено около 38 миллиардов гривен на выплаты субсидий. Министр социальной политики Оксаны Жолнович рассказала, хватит ли этой суммы для поддержки граждан.

Хватит ли денег на субсидии

Жолнович отметила, что 37,9 миллиарда гривен, предусмотренных для предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, хватит для субсидий украинцам. Сейчас в Украине их получают 2,2 миллиона домохозяйств.

Читайте также Как не встретить криптомошенников

Сейчас мы пытаемся донести людям информацию, как получить субсидию там, где из-за войны не работают или плохо работают управление социальной защиты, почта или банки. Выплаты будут осуществляться разными способами, чтобы каждый получил свои средства, в том числе и на временно оккупированных территориях,

– отметила Жолнович. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что около 200 тысяч получателей субсидий проживают на территориях, где органы социальной защиты населения из-за военной агрессии россии против Украины не выполняют свои полномочия должным образом.

Куда обращаться за субсидией

По назначению жилищной субсидии граждане могут в любое время обратиться в ЦНАП, уполномоченное должностное лицо исполнительного органа территориальной общины, орган социальной защиты населения или через Дию.

Как будут начисляться субсидии

Процесс начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий будет происходить автоматически с обеспечением защиты персональных данных получателей субсидий, в частности, от агрессора. Документы будут храниться только в электронной форме.

Обратите внимание, что расчет субсидий на отопительный сезон 2022 – 2023 годов состоится в октябре после получения сведений от налоговой (о доходах лиц, от исполнителей коммунальных услуг) и ПФУ (о размере взносов/платежей, цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги).