Хватит ли денег на субсидии

Жолнович отметила, что 37,9 миллиарда гривен, предусмотренных для предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, хватит для субсидий украинцам. Сейчас в Украине их получают 2,2 миллиона домохозяйств.

Читайте также Как не встретить криптомошенников

Сейчас мы пытаемся донести людям информацию, как получить субсидию там, где из-за войны не работают или плохо работают управление социальной защиты, почта или банки. Выплаты будут осуществляться разными способами, чтобы каждый получил свои средства, в том числе и на временно оккупированных территориях,

– отметила Жолнович. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что около 200 тысяч получателей субсидий проживают на территориях, где органы социальной защиты населения из-за военной агрессии россии против Украины не выполняют свои полномочия должным образом.

Куда обращаться за субсидией

По назначению жилищной субсидии граждане могут в любое время обратиться в ЦНАП, уполномоченное должностное лицо исполнительного органа территориальной общины, орган социальной защиты населения или через Дию.

Как будут начисляться субсидии

Процесс начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий будет происходить автоматически с обеспечением защиты персональных данных получателей субсидий, в частности, от агрессора. Документы будут храниться только в электронной форме.

Обратите внимание, что расчет субсидий на отопительный сезон 2022 – 2023 годов состоится в октябре после получения сведений от налоговой (о доходах лиц, от исполнителей коммунальных услуг) и ПФУ (о размере взносов/платежей, цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги).

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.