Чи вистачить грошей на субсидії

Жолнович зауважила, що 37,9 мільярда гривень, які були передбачені для надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, вистачить для субсидій українцям. Зараз в Україні їх отримує 2,2 мільйона домогосподарств.

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Наразі ми намагаємося донести людям інформацію, як отримати субсидію там, де через війну не працюють або погано працюють управління соціального захисту, пошта або банки. Виплати здійснюватимуться в різний спосіб, щоб кожен отримав свої кошти, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях,

– зазначила Жолнович. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що майже 200 тисяч одержувачів субсидій проживають на територіях, де органи соціального захисту населення через військову агресію росії проти України не виконують свої повноваження належним чином.

Куди звертатись за субсидією

За призначенням житлової субсидії громадяни можуть у будь-який час звернутися до ЦНАПу, уповноваженої посадової особи виконавчого органу територіальної громади, органу соціального захисту населення або через Дію.

Як нараховуватимуть субсидії

Процес нарахування та виплати пільг та житлових субсидій буде відбуватися автоматично, із забезпеченням захисту персональних даних отримувачів субсидій, зокрема, від агресора. Документи зберігатимуться виключно в електронній формі.

Зауважте, що розрахунок субсидій на опалювальний сезон 2022 – 2023 років відбудеться в жовтні після отримання відомостей від податкової (про доходи осіб, від виконавців комунальних послуг) та ПФУ (про розмір внесків/платежів, цін і тарифів на житлово-комунальні послуги).

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