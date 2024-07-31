Учтут ли единовременную материальную помощь на оздоровление при исчислении субсидии

Семьям, которые не могут самостоятельно платить за свои коммунальные услуги, государство предоставляет субсидии. Однако некоторые выплаты могут влиять на размер такой помощи.

Влияет ли выплата на оздоровление на субсидии

При расчете размера субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

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К совокупному доходу относятся:

заработная плата;

денежное обеспечение военнослужащих;

пенсия;

стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и тому подобное.

В то же время помощь, компенсация, которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и является одноразовой и получена в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не учитывается,

– написали в ПФУ.

Этот вопрос регулирует пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).