Субсидии теперь по-новому: как оформить и куда обращаться
Источник:ГазПравда
С октября выплаты субсидий производят через Пенсионный фонд. Раньше их насчитывали в Минсоцполитики. Что следует знать украинцам о нововведениях, читайте дальше в тексте.
Субсидия по-новому
Теперь назначение, начисление и выплаты жилищных субсидий будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.
- С 1 октября уже производятся выплаты;
- А с 1 декабря заработает подача заявлений на назначение субсидий в Пенсионный фонд.
Читайте также Кредит в биткойне: выгоднее ли он традиционного займаОбратите внимание, граждане, которым назначена помощь, по-прежнему будут получать выплаты на свой банковский счет или по почте.
Переназначат ли субсидию автоматически
Если домохозяйство получало субсидию и в течение года ничего не изменилось, то снова обращаться в уполномоченные органы не нужно.Граждане, получавшие субсидии в прошлом отопительном сезоне, автоматически получат их и в этом году без повторного обращения.
Однако жилищная субсидия не будет назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства.
Те, кто впервые будет обращаться за получением субсидии, должны подать заявление не позднее двух месяцев с начала отопительного сезона. Если это будет сделано не в указанные сроки, то жилищная субсидия будет назначена не с начала отопительного сезона, а с месяца подачи заявления и декларации.
Интересно Старт отопительного сезона: как изменятся тарифы на тепло, воду и электроэнергию с 1 ноября
Что делать, чтобы не потерять субсидию
Потерять субсидию можно из-за задолженности за коммунальные услуги более 3 месяцев. Если гражданин находится за границей, право на субсидию не теряется, но только на период военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены.
Возможность оформить субсидию есть, даже если возникла задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Жилищная субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, если в течение двух месяцев потребитель предоставит один из следующих документов:
- документальное подтверждение уплаты задолженности;
- заключен договор о ее реструктуризации;
- определение об открытии производства по делу об обжаловании задолженности в судебном порядке.
Если же документы будут поданы позже чем через два месяца после начала отопительного сезона, то субсидия будет назначена с месяца поступления этих документов.Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.