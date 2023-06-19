Очень легко потерять: украинцев могут лишить субсидий
Источник:Минсоцполитики
Украинцы могут легко потерять свои субсидии, если они не выполняют свои обязанности перед государством. Есть четыре основные причины, почему у людей забирают скидку на коммуналку.
Кого могут лишить субсидии
Украинцы, тратящие 15% своей ежемесячной прибыли на коммуналку, имеют право на субсидию. В Минсоцполитики рассказали, почему людей могут лишить субсидии:
Читайте также Оформление субсидий изменят: какие новые правила будут введены
- Большая жилая площадь
Если размер жилой площади превышает 130 квадратных метров для квартир, а 230 квадратных метров для частных домов – выплаты не начислят.
- Совершена большая покупка
В случае, если в течение года любой член семьи совершит покупку более чем на 50 тысяч гривен или купит земельный участок или другое недвижимое имущество, это станет основанием лишить семью субсидии.
- Долги за коммуналку
Человек не выплачивает свой долг за коммунальные услуги больше трех месяцев, может остаться без выплат. Однако их могут продлить при подтверждении уплаты задолженности.
- В вашей собственности больше одного жилья или автомобиля
Речь идет о транспортном средстве, которое выпустили менее 5 лет назад, кроме мопеда и прицепа. А также более одного транспортного средства.
Однако, это не все причины лишения субсидии. Таким образом, причинами еще являются:
- если на счете лица свыше 100 000 гривен или облигации на эту сумму;
- когда в семье есть совершеннолетние участники, не работающие;
- или есть граждане, не вернувшие излишне перечисленную субсидию;
- членами семьи или домохозяйства являются должники по алиментам.
Как получить скидку 100% на оплату коммуналки
Украинские пенсионеры, имеющие заслуги перед государством, могут не платить за некоторые коммунальные услуги. Однако речь идет только о тех лицах, у которых среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу 2023 года 3 760 гривен:
- жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;
- коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);
- топливо и сжиженный газ.