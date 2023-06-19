Очень легко потерять: украинцев могут лишить субсидий

19 июня 2023, 18:07
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Источник:

Минсоцполитики

Украинцы могут легко потерять свои субсидии, если они не выполняют свои обязанности перед государством. Есть четыре основные причины, почему у людей забирают скидку на коммуналку.

Кого могут лишить субсидии

Украинцы, тратящие 15% своей ежемесячной прибыли на коммуналку, имеют право на субсидию. В Минсоцполитики рассказали, почему людей могут лишить субсидии:

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  • Большая жилая площадь

Если размер жилой площади превышает 130 квадратных метров для квартир, а 230 квадратных метров для частных домов – выплаты не начислят.

  • Совершена большая покупка

В случае, если в течение года любой член семьи совершит покупку более чем на 50 тысяч гривен или купит земельный участок или другое недвижимое имущество, это станет основанием лишить семью субсидии.

  • Долги за коммуналку

Человек не выплачивает свой долг за коммунальные услуги больше трех месяцев, может остаться без выплат. Однако их могут продлить при подтверждении уплаты задолженности.

  • В вашей собственности больше одного жилья или автомобиля

Речь идет о транспортном средстве, которое выпустили менее 5 лет назад, кроме мопеда и прицепа. А также более одного транспортного средства.

Однако, это не все причины лишения субсидии. Таким образом, причинами еще являются:

  • если на счете лица свыше 100 000 гривен или облигации на эту сумму;
  • когда в семье есть совершеннолетние участники, не работающие;
  • или есть граждане, не вернувшие излишне перечисленную субсидию;
  • членами семьи или домохозяйства являются должники по алиментам.

Как получить скидку 100% на оплату коммуналки

Украинские пенсионеры, имеющие заслуги перед государством, могут не платить за некоторые коммунальные услуги. Однако речь идет только о тех лицах, у которых среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу 2023 года 3 760 гривен:

  • жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;
  • коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);
  • топливо и сжиженный газ.
Автор: Тетяна Стельмах