За коммуналку придется платить больше: субсидии уменьшатся в мае
Источник:ПФУ
После завершения отопительного сезона субсидии для большинства украинцев будут пересчитаны. Поэтому в мае сумма пособия может значительно сократиться.
Что будет с субсидиями в мае
Субсидия назначается с месяца обращения о назначении и до завершения отопительного сезона.
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Она рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля. То есть в апреле рассчитали субсидию, которую выплатят в мае, на все полученные услуги, в том числе за 15 дней отопления.
На период с 1 мая по 30 сентября, то есть неотапливаемый сезон, субсидию для большинства украинцев автоматически пересчитают. Это сделают, если у человека не изменилось имущественное положение или состав семьи. Если такие изменения произошли, человек должен в течение 30 дней обратиться в местный ПФУ и сообщить об этом.
Кого могут лишить субсидии
- Украинцев чьи доходы позволяют тратить на коммунальные услуги без отопления около 20% от собственного дохода. Однако если в отопительный сезон денег на оплату коммуналки не хватает, а летом есть такая возможность, то на неотапливаемый сезон субсидию отменят.
- Украинцы с долгами на коммунальные, которые впоследствии совершили покупку на 50 тысяч гривен или получили в собственность жилье.
- Кроме того, не продлят субсидию, если долг за коммунальные составляет от 680 гривен, а платежи просрочены более чем на 3 месяца.