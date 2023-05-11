Как переселенцы могут получить субсидию

ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, могут получать от государства субсидию либо за свое старое жилье, либо по измененному адресу. Чтобы получить последнюю, нужно сделать одну процедуру.

Что нужно, чтобы получить субсидии

При оформлении соцвыплаты переселенцам нужно указать состав домохозяйства в соответствующей декларации, то есть подписывать договор аренды жилья необязательно. Оформить соцвыплаты можно онлайн ("Дия", сайт и приложение ПФУ) или в государственных структурах (ЦНАП, ПФУ, сельсовет).

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Перед подачей заявки на субсидию необходимо подготовить следующие документы:

право на доходы и расходы;

информация о жильцах домохозяйства;

паспорт и регистрационный номер карты налогоплательщика;

справка о статусе ВПЛ.

Чтобы узнать, назначить ли вам субсидию, нужно воспользоваться порталом Минсоцполитики. На сайте вводите все необходимые данные и получаете доступ к информации о выплатах.

Почему могут не назначить субсидию

Выплаты могут не предоставить, если у человека есть задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца и она больше 680 гривен. Чтобы решить этот вопрос, нужно обратиться в ЦНАП или орган местного самоуправления (сельсовет), также можно воспользоваться порталом "Дия".

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