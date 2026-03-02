Получат ли украинцы субсидию в марте: теперь известно все
- Субсидия в марте будет предоставляться украинцам, имеющим на нее право, без изменения размера.
- Большинство субсидий было перечислено автоматически, в том числе для домохозяйств с нулевой помощью летом.
Субсидия это специальная помощь. Она предоставляется гражданам для покрытия расходов на оплату ЖКУ, содержание дома и ряда других услуг. В частности, субсидия позволяет компенсировать закупку печного отопления.
Будет ли предоставляться субсидия в марте?
Субсидия в марте будет предоставляться гражданам, имеющим на нее право, сообщает ПФУ.
Нужно понимать, что субсидия рассчитывается на весь отопительный сезон. Этот период длится с 16 октября до 15 апреля. Соответственно, в марте ее размер не изменится.
Стоит заметить, что:
- большинству украинцев субсидию пересчитали автоматически;
- в частности, ее пересчитали для домохозяйств, где летом предоставлялась нулевая помощь.
При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025 – 2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года,
– указывает Пенсионный фонд.
Субсидия предоставляется именно тем гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать ЖКУ. То есть, у таких людей слишком низкий уровень дохода, чтобы покрывать эти расходы, сообщает Министерство социальной политики Украины.
Обратите внимание! Субсидию назначают домохозяйствам, у которых расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж. Этот показатель определяется индивидуально.
Почему могут отменить субсидию в марте?
Есть много причин почему может быть отменена субсидия. Например, в случае, когда в помещении фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано или – указано в заявлении. Также отменить субсидию могут из-за других несоответствий в документах.
Помощь может быть отменена из-за обнаружения, что в помещении проживают арендаторы. Или же, например, если есть подозрение в использовании альтернативных источников отопления.
Стоит также учитывать, что рост доходов домохозяйства влияет на отмену субсидии. Ведь в таком случае, семья может не подпадать под указанные выше требования.