Изменения в субсидиях с 1 ноября: кому отменят льготы

Отопительный сезон в большинстве областей начался в середине октября. Украинцы, которым начислили субсидию, получат значительно уменьшенные платежи за коммуналку.

Как изменятся субсидии в ноябре

Размер льгот вырастет, в соответствии с увеличением платежей из-за начала отопительного сезона. Для некоторых граждан этот перерасчет произойдет автоматически, другие же должны обратиться в ПФУ.

Читайте также Курс валют в ноябре: почему вырастет доллар

Кому автоматически начислят льготы:

получателям нулевой субсидии в неотапливаемый период;

тем, кто получил льготы, начиная с сентября 2023 года.

Граждане, которые не подпадают под одну из категорий, должны подать заявление на получение субсидии повторно или сообщить ПФУ о неправомерной отмене льгот.

Как получить субсидию

Некоторым гражданам отменили субсидии из-за того, что они не сообщили ПФУ об обстоятельствах, влияющих на начисление льгот, например, об изменении места жительства.

Согласно нынешним правилам, получить льготы на оплату коммуналки могут семьи, доход которых на 15% ниже суммы платежек. Льготы будут действовать до завершения военного положения и еще 1 месяц после его отмены.

Документы необходимы для получения льгот:

заявление;

декларация про доходы;

удостоверение личности;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье по указанному адресу.

В общую декларацию могут не входить определенные социальные выплаты, получаемые членами семьи. К примеру, денежная помощь после рождения ребенка.

Согласно нынешнему решению правительства, ВПЛ могут не предоставлять справку о месте жительства, достаточно документа, удостоверяющего статус переселенца. Оформить льготы можно онлайн:

через "Дию";

в вебпортале ПФУ.

Или вы можете подать заявление на получение субсидии офлайн, непосредственно, в отделение ПФУ. Во время рассмотрения вашего обращения, льготы не предоставляются и в будущем не компенсируются.