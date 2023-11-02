Субсидии зимой: какие изменения произойдут в новом отопительном сезоне
Источник:ПФУ
Новый отопительный сезон начался с 16 октября. Соответственно субсидия будет рассчитываться на остаток месяца, без учета периода до запуска системы теплоснабжения.
Кто может получить субсидию
Субсидия предоставляется как арендаторам, так и владельцам жилья. Учитывается именно финансовое обеспечение семьи. Согласно действующему законодательству, льготы на оплату коммунальных услуг назначаются домохозяйствам, если доход всех его членов на 15% ниже суммы платежок.
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Какие документы необходимы для получения субсидии:
- заявление;
- декларация о доходах;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.
Как получить субсидию на отопительный сезон
Субсидия предоставляется в течение всего года. Льготы изменяются в соответствии с сезоном:
- с 1 октября по 30 апреля – отопительный;
- с 1 мая по 30 сентября – неотапливаемый.
Если вам была назначена субсидия в летний период, она будет пересчитываться автоматически. Не стоит обращаться с повторным заявлением и в случае, когда на неотапливаемый сезон размер пособия стал нулевым.
Следует понимать, что субсидия может предоставляться как на все ЖКУ, так и на отдельные услуги. Соответственно, размер пособия рассчитывается индивидуально.