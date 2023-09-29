Кто автоматически получит субсидию: продолжается подготовка к новому отопительному сезону

В этом году произошел рост коммунальных платежей. Правительство ожидает увеличения количества людей, которым необходима материальная поддержка в виде субсидий.

Кому автоматически предоставят субсидию.

В Кабмине утвердили списки граждан, которым автоматически назначат субсидию. Речь идет о лицах, которые имели льготы раньше и во время неотапливаемого сезона получали их в нулевом размере.

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Также автоматически перечислят субсидии, которые назначались ранее, если эта сумма не покрывает определенную часть расходов по коммуналке. Премьер-министр Украины – Денис Шмыгаль объяснил, как именно произойдут изменения.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Благодаря цифровизации процессов, все субсидии в этом году будут переназначены автоматически.

Также Шмыгаль сообщил, что правительство хочет увеличить расходы по субсидиям. В бюджете на 2024 год эта опция уже заложена.

Как получить субсидию

На льготы имеют право граждане, чьи коммунальные услуги на 15% выше суммарного дохода семьи. Какие документы для этого необходимы:

заявление;

удостоверение личности;

право на доходы;

договор аренды или свидетельство на право собственности жилья по указанному адресу.

Подать заявление на получение субсидии можно офлайн в ПФУ, а также онлайн: